A Gelida (Catalogna)

Nuovo deragliamento di un treno in Spagna: almeno 20 feriti

Un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno

20 Gen 2026 - 22:40
© Ansa

© Ansa

A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna un nuovo deragliamento di un treno è avvenuto vicino Gelida in Catalogna, causando il ferimento di almeno 20 persone, di cui cinque in gravi condizioni. Un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno. Lo riportano i media iberici. Secondo le prime ipotesi le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni sarebbero all'origine della caduta del muro di contenimento.

