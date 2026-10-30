Una volta fermo il convoglio, è stato chiesto ai passeggeri se ci fossero medici, appartenenti alle forze dell'ordine o volontari della Protezione civile disponibili a intervenire. Antonio, che in Italia svolge attività di volontariato nella Protezione civile, non ha avuto esitazioni e si è messo immediatamente a disposizione dei soccorritori. Quando ha raggiunto l'area dell'incidente, la situazione che gli si è presentata davanti era drammatica. Il giovane ha descritto una scena estremamente confusa, nella quale era persino difficile rendersi conto di ciò che si aveva davanti. "C'erano persone riverse a terra. Alcune erano già morte, altre intrappolate nelle carrozze. Molte erano irriconoscibili, tanto erano gravi le ferite" ha raccontato.