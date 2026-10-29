Incidente alta velocità a Toledo, gli audio dietro la strage dei treni: "Stacca e riconnetti, poi avanza a velocità normale"

Cinque minuti dopo, intorno alle 8.41, l'Iryo ha contattato a sua volta il Centro di controllo Adif segnalando di non poter procedere nemmeno con il sistema Bsl: "Ho avuto un’interruzione della trasmissione mentre circolavo in BSL. Il treno successivo deve partire sulla linea 113 a oltre 200. Ma non ho ricevuto la trasmissione. Sono ferma. All’ingresso di Urda", ha spiegato la macchinista del convoglio. Dopo qualche messaggio confuso, da Madrid hanno fatto sapere: "Disconnetta e ricolleghi. Riprenda la marcia, in base a Bsl, a velocità normale". Il messaggio è identico a quello lanciato cinque minuti prima all'Ave, che dunque aveva avuto modo di riprendere il suo viaggio e avvicinarsi in maniera drammatica al treno fermo qualche chilometro più avanti. Senza rispettare la distanza di sicurezza.