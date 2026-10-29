Toledo, dopo l'incidente ferroviario sono almeno 64 le persone disperse | Tra loro tre italiane

Come anticipato, sono almeno 64 le persone che, a seguito della collisione avvenuta tra due treni nei pressi di Toledo, risultano disperse. Si tratta di un numero in continuo aggiornamento in quanto comprende, attualmente, solo coloro i cui familiari hanno presentato una segnalazione alla Guardia Civil non riuscendo a rintracciare i propri cari che viaggiavano a bordo dei convogli. Tra i dispersi ci sono anche tre cittadine italiane, secondo quanto confermato dalla Farnesina. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta seguendo il caso in coordinamento con il consolato generale di Madrid. Le autorità italiane stanno inoltre mantenendo attivi i contatti con gli ospedali e i centri di assistenza ai superstiti in modo tale da poter raccogliere informazioni e fornire supporto alle famiglie.