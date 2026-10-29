Toledo, dopo l'incidente ferroviario sono almeno 64 le persone disperse | Tra loro tre italiane

Strage di Toledo, i soccorsi in azione durante la notte dopo l'incidente mortale tra i treni
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Dopo l'incidente ferroviario verificatosi a Toledo, in Spagna, sono almeno 64 le persone che risultano ancora disperse e le cui famiglie hanno presentato una segnalazione alla Guardia Civil. Tra coloro che non risultano rintracciabili ci sono anche tre italiane, secondo quanto confermato dalla Farnesina. Le vittime finora accertate sono 69 ma, dato il numero delle persone non ancora identificate o ritrovate tra le lamiere, il bilancio potrebbe aggravarsi di pari passo con l'avanzare dei soccorsi. Sono oltre 100, per la precisione 107, le persone ferite che hanno necessitato di cure ospedaliere a vari livelli.
Come anticipato, sono almeno 64 le persone che, a seguito della collisione avvenuta tra due treni nei pressi di Toledo, risultano disperse. Si tratta di un numero in continuo aggiornamento in quanto comprende, attualmente, solo coloro i cui familiari hanno presentato una segnalazione alla Guardia Civil non riuscendo a rintracciare i propri cari che viaggiavano a bordo dei convogli. Tra i dispersi ci sono anche tre cittadine italiane, secondo quanto confermato dalla Farnesina. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta seguendo il caso in coordinamento con il consolato generale di Madrid. Le autorità italiane stanno inoltre mantenendo attivi i contatti con gli ospedali e i centri di assistenza ai superstiti in modo tale da poter raccogliere informazioni e fornire supporto alle famiglie.
Per quanto riguarda il fronte giudiziario la magistratura ha vietato l'accesso all'area dell'incidente alle persone non autorizzate e la rimozione di qualsiasi elemento dalla zona del sinistro. L'obiettivo è quello di preservare prove e indizi che potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'inchiesta aperta per identificare le cause della tragedia. Le prime ipotesi avanzate dagli inquirenti puntano su un possibile guasto informatico al sistema di sicurezza e segnalamento Lzb, seguito da un presunto errore umano. Quest'ultimo farebbe riferimento all'autorizzazione alla ripartenza del treno Renfe mentre l'Iryo era ancora fermo sui binari, a soli 25 chilometri di distanza.
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La Moncloa ha reso noto che nella mattinata di giovedì il premier, Pedro Sánchez, si recherà al Centro di coordinamento operativo integrato di Toledo per partecipare alla riunione di monitoraggio dell'emergenza e seguire gli interventi di soccorso. A seguito di quanto accaduto il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il Paese tutto, a meno di dodici mesi di distanza dall'incidente mortale consumatosi sulla stessa linea dell'alta velocità fra Madrid e Siviglia, che all'altezza di Adamuz (Cordoba) coinvolse un Alvia di Renfe e un Frecciarossa di Iryo provocando la morte di 46 persone, aspetta risposte sulla nuova tragedia. Mercoledì sera diversi manifestanti hanno assediato il ministero dei Trasporti chiedendo le dimissioni del ministro Óscar Puente e del primo ministro, Pedro Sánchez.