Parla l'italo argentino sopravvissuto a Toledo: "Avevo accanto mia sorella, per me è morta"

Disteso nel letto dell'ospedale universitario di Toledo cerca di ricordare ciò che è successo, mentre combatte il dolore delle ferite: volto tumefatto, due costole fratturate, così come la scapola destra e una delle vertebre vicino al collo, poi innumerevoli punti sulla gamba destra. "Ero accanto a mia sorella nella seconda carrozza quando il nostro treno ha centrato l'altro" dice. "Non si può raccontare ciò che è successo, ci è piombato tutto addosso, sono stato sbattuto qua e là. Quando tutto si è fermato mi sono girato verso mia sorella: l'ho vista ed era morta. Da lì ho chiuso gli occhi e mi sono risvegliato in ospedale".