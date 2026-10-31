Incidente ferroviario in Spagna, identificata la seconda italiana dispersa: è Daniela Millán Parlanti

È stata identificata l'altra italiana dispersa nell'incidente ferroviario di Toledo, in Spagna, dove sono morte almeno 69 persone. Si chiama Daniela Millán Parlanti, ha 40 anni ed è italo-venezuelana, originaria di Caracas. L'altra connazionale di cui non si hanno ancora notizie è Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina di San Juan. Il fratello Jeremias, che stava viaggiando sul treno con lei, ha raccontato di averla vista "accanto, morta".