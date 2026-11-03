Disastro ferroviario di Toledo, si dimette il ministro dei Trasporti spagnolo
Il socialista Oscar Puente rinuncia anche alla candidatura alle elezioni: "Non posso continuare nel mio incarico dopo due incidenti in meno di un anno"
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Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha annunciato le sue dimissioni al termine dell'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro ferroviario di Toledo dello scorso 28 ottobre costato la vita ad almeno 69 persone. "Un ministro dei Trasporti di un Paese come la Spagna non può continuare nel suo incarico dopo due incidenti in meno di un anno", le sue parole.
dimissioni
Doppie Puente non lascia solo il dicastero, ma anche il proprio ruolo in vista delle prossime elezioni. "Voglio annunciarvi che mi dimetto non solo dall'incarico di ministro dei Trasporti, ma anche da quello di capolista socialista per Valladolid alle elezioni generali del 29 novembre". Le sue dimissioni erano state caldeggiate nelle ultime ore da tutte le opposizioni.
"No spiegazioni, ma prevenzione"
Durante l'audizione, durata quattro ore, ci sono stati diversi momenti tesi. Puente ha ricordato che il suo governo aveva avviato un piano di modernizzazione da 780 milioni di euro e ha ribadito i suoi dubbi sulla decisione del centro di controllo Adif di autorizzare la ripresa del servizio regolare del treno ad alta velocità Ave coinvolto nell'incidente, nonostante il malfunzionamento del sistema di sicurezza Lzb e la presenza di un treno Iryo fermo più avanti sulla linea. Pochi minuti prima - ricostruisce il quotidiano El Pais - la portavoce del Partido Popular, Ester Muñoz, aveva replicato al ministro, affermando che la sua responsabilità "non è spiegare gli incidenti mortali", ma prevenirli.
"Sistema di sicurezza fallimentare"
Anche il partito di sininstra Sumar aveva chiesto le sue dimissioni, pur precisando di non ritenere il ministro responsabile dell'incidente. Il portavoce dell'Erc (partito indipendentista catalano), Gabriel Rufian, ha insistito sul fatto che l'errore umano "riflette un sistema di sicurezza fallimentare". Il ministro ha annunciato le sue dimissioni al premier spagnolo Pedro Sanchez pochi minuti prima di comunicarlo al Congresso.