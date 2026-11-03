Disastro ferroviario di Toledo, si dimette il ministro dei Trasporti spagnolo

Durante l'audizione, durata quattro ore, ci sono stati diversi momenti tesi. Puente ha ricordato che il suo governo aveva avviato un piano di modernizzazione da 780 milioni di euro e ha ribadito i suoi dubbi sulla decisione del centro di controllo Adif di autorizzare la ripresa del servizio regolare del treno ad alta velocità Ave coinvolto nell'incidente, nonostante il malfunzionamento del sistema di sicurezza Lzb e la presenza di un treno Iryo fermo più avanti sulla linea. Pochi minuti prima - ricostruisce il quotidiano El Pais - la portavoce del Partido Popular, Ester Muñoz, aveva replicato al ministro, affermando che la sua responsabilità "non è spiegare gli incidenti mortali", ma prevenirli.