Disastro ferroviario in Spagna, possibile frode sui fondi per l'ammodernamento della linea: indaga l'Ue

La procura aveva già aperto un'indagine simile a marzo, dopo che, a gennaio, un incidente ferroviario sulla stessa tratta aveva causato la morte di 46 persone. Il fascicolo è stato aperto su iniziativa del procuratore e indaga sull'Amministratore delle Infrastrutture Ferroviarie, l'Agenzia Statale per la Sicurezza Ferroviaria e la Corte dei Conti. Le autorità spagnole hanno già iniziato a raccogliere prove.