Disastro ferroviario in Spagna, possibile frode sui fondi per l'ammodernamento della linea: indaga l'Ue
Due incidenti sulla linea Madrid-Siviglia che in un anno hanno causato la morte di 115 persone. E i fondi erano stati dati proprio dall'Unione
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La Procura Europea ha avviato un'indagine su possibili frodi che coinvolgono fondi Ue destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento della linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Siviglia, dove un incidente avvenuto il 28 ottobre vicino a Urda, nella provincia di Toledo, ha causato la morte di 69 persone.
La procura aveva già aperto un'indagine simile a marzo, dopo che, a gennaio, un incidente ferroviario sulla stessa tratta aveva causato la morte di 46 persone. Il fascicolo è stato aperto su iniziativa del procuratore e indaga sull'Amministratore delle Infrastrutture Ferroviarie, l'Agenzia Statale per la Sicurezza Ferroviaria e la Corte dei Conti. Le autorità spagnole hanno già iniziato a raccogliere prove.
La Procura Europea è un organismo Ue indipendente che indaga sulle frodi che coinvolgono fondi europei. L'Unione ha concesso 111 milioni di euro dal suo Fondo di Sviluppo Regionale nel 2024 per la ristrutturazione della ferrovia. In totale, le vittime sulla stessa linea nel 2026 sono 115. Dopo l'ultimo disastro, il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente si è dimesso e tutto quello che sta accadendo potrebbe pesare anche sulla popolarità del Primo Ministro Pedro Sánchez in vista delle elezioni generali spagnole del 29 novembre.