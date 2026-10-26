Naro (Agrigento), scontro auto-tir: 4 operai morti | Stavano andando a lavorare nei campi

Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero quattro operai che stavano raggiungendo le campagne per lavorare: erano su un'automobile che si è scontrata con un tir. Le vittime sono tutte originarie di Canicattì: Antonio Agrò, 64 anni; Diego Giordano, 53 anni; Antonino Di Vincenzo, 60 anni e Gioacchino Liborio. Il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto illeso.