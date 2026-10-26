LA TRAGEDIA

Naro (Agrigento), scontro auto-tir: 4 operai morti | Stavano andando a lavorare nei campi

L'incidente è avvenuto sulla statale 123 tra la vettura su cui viaggiavano le vittime e il mezzo pesante

26 Ott 2026 - 08:39
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 Immagine di repertorio © Istockphoto

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Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero quattro operai che stavano raggiungendo le campagne per lavorare: erano su un'automobile che si è scontrata con un tir. Le vittime sono tutte originarie di Canicattì: Antonio Agrò, 64 anni; Diego Giordano, 53 anni; Antonino Di Vincenzo, 60 anni e Gioacchino Liborio. Il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto illeso.

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I soccorsi

 I vigili del fuoco hanno estratto i corpi degli operai dalla vettura accartocciata per l'impatto violento col tir. Carabinieri e polizia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato per permettere la rimozione dei mezzi.

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