Operaio morto a Caivano, la figlia di Salvatore Calignano: "Non sapevamo in che condizioni lavorasse"

Durante l'intervista Carmela e Valeria ripercorrono le dinamiche dell'incidente: "Quando ci hanno chiamato erano già passate due ore dalla sua caduta. Siamo subito corse in ospedale ma non abbiamo avuto modo di parlargli, fino al suo arrivo in ospedale era cosciente. Poi alle 17 ha avuto un arresto cardiaco. Abbiamo parlato con il 118 e ci hanno spiegato che le fratture che aveva non erano riconducibili a dove è stato ritrovato".