Il muletto si ribalta, incidente mortale sul lavoro nel Salernitano

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre in un impianto della cava del Cernicchiara, a Salerno. A perdere la vita è stato un operaio di 57 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era a bordo di un muletto che si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Per il 57enne, nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Salerno. Accertamenti sono stati effettuati anche dal personale Spisal dell'Asl. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia.