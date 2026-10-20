Brescia, operaio resta schiacciato in fabbrica e muore in ospedale

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina in provincia in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 47 anni. Secondo quanto emerso, l'uomo, dipendente di una ditta esterna, era impegnato in alcuni interventi in uno stabilimento di Sarezzo quando, secondo una prima ricostruzione, il cestello su cui stava lavorando sarebbe stato urtato da un mezzo pesante. L'impatto lo avrebbe schiacciato contro la struttura del cestello. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia, dove è morto.