Napoli, 30enne vittima di incidente sul lavoro muore in ospedale

Un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh, è morto venerdì sera nell'ospedale del Mare di Napoli: secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto il 12 ottobre scorso a San Gennaro Vesuviano (Napoli), incidente del quale nessuna autorità era stata informata. L'uomo era residente in una struttura di accoglienza del Craf, Centro regionale di assistenza e formazione, proprio a San Gennaro Vesuviano. Quattro giorni fa sarebbe stato urtato da un muletto in manovra, mentre lavorava regolarmente per conto di un consorzio agricolo, per poi cadere da un'altezza considerevole. Trasportato in ospedale, è deceduto nella serata del 16 ottobre. La procura ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Disposto anche il sequestro del muletto. Nessuna forza di polizia era stata avvisata. Proseguono le indagini dei carabinieri di San Gennaro Vesuviano e del Nil, il Nucleo Ispettorato Lavoro dell'Arma.