Roma, ex alunno lascia una finta bomba a scuola: denunciato

È stato notato nella tarda serata del 12 novembre mentre, a volto coperto, lasciava un congegno in una cabina elettrica vicino all'istituto tecnico Enrico Fermi, in zona Trionfale a Roma. Accanto c'era una lettera con una sigla riconducibile a un gruppo di estrema destra che annunciava la presenza di una bomba nella scuola. Il ragazzo 22enne, un ex alunno della scuola, è stato rintracciato poco dopo nella vicina stazione di Monte Mario con in tasca lo stesso nastro adesivo usato per il finto detonatore ed è stato denunciato per procurato allarme. Sequestrato diverso materiale informatico. Il congegno sarebbe stato realizzato con un'antenna dell'auto e una power bank. Avrebbe spiegato che il gesto era riconducibile a ingiustizie subite quando frequentava la scuola.