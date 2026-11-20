L'operazione condotta dalla compagnia dei carabinieri di Corleone si inserisce in una più ampia attività investigativa contro i furti di "oro rosso" nelle aree interne della Sicilia. Le indagini erano scattate il 4 novembre scorso dopo una serie di episodi segnalati nelle contrade Gisa, Petrusa e Sant'Elia, nel territorio di Petralia Sottana.



Nell'ambito dello stesso filone investigativo, i militari hanno denunciato a piede libero due pregiudicati palermitani di 36 e 38 anni per ricettazione in concorso. Durante un controllo stradale, i due erano stati fermati a bordo di un autocarro sul quale i carabinieri avevano rinvenuto circa 200 metri di conduttori in rame risultati provento di furto. Non avendo fornito spiegazioni attendibili sulla provenienza del materiale, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre i cavi sono stati sottoposti a sequestro penale.