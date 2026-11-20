Enna, rubano 3mila metri di cavi di rame dalla linea elettrica: tre palermitani arrestati
Fermati dai carabinieri di Corleone mentre preparavano il trasporto del rame. Recuperati i cavi sottratti alla rete di media tensione
© Istockphoto
Tre palermitani di 44, 46 e 66 anni sono stati arrestati in flagranza nel territorio di Sperlinga, nell'Ennese, dopo aver rubato circa 3mila metri di cavi di rame da una linea elettrica di media tensione. Quando i carabinieri della compagnia di Corleone li hanno sorpresi, avevano già avvolto i cavi in matasse e le avevano nascoste nelle vicinanze per facilitarne il successivo trasporto. Il materiale recuperato è stato successivamente restituito all'ente gestore.
Le indagini e il recupero del rame
Dopo l'arresto, i tre indagati sono stati trasferiti nella casa circondariale Bodenza di Enna, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato in concorso. I tecnici di E-Distribuzione, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, hanno accertato la mancanza di 30 campate della linea elettrica di media tensione, per un'estensione complessiva di circa 3mila metri di cavi in rame. Il materiale recuperato è stato poi restituito all'ente gestore, mentre resta ancora da quantificare l'ammontare complessivo dei danni causati dal furto.
L'operazione condotta dalla compagnia dei carabinieri di Corleone si inserisce in una più ampia attività investigativa contro i furti di "oro rosso" nelle aree interne della Sicilia. Le indagini erano scattate il 4 novembre scorso dopo una serie di episodi segnalati nelle contrade Gisa, Petrusa e Sant'Elia, nel territorio di Petralia Sottana.
Nell'ambito dello stesso filone investigativo, i militari hanno denunciato a piede libero due pregiudicati palermitani di 36 e 38 anni per ricettazione in concorso. Durante un controllo stradale, i due erano stati fermati a bordo di un autocarro sul quale i carabinieri avevano rinvenuto circa 200 metri di conduttori in rame risultati provento di furto. Non avendo fornito spiegazioni attendibili sulla provenienza del materiale, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, mentre i cavi sono stati sottoposti a sequestro penale.