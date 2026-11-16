Milano, chiedono 5mila euro per riconsegnare carte Pokémon rubate: lo scambio si trasforma in rapina

I banditi, tutti giovanissimi, non sono tuttavia andati lontani. Due di loro sono stati bloccati da alcuni presenti che avevano assistito alla scena, mentre altri due sono riusciti inizialmente a scappare. Sul posto sono però intervenuti gli agenti del commissariato di Rho-Pero che sono riusciti a rintracciare anche i fuggitivi. Al termine degli accertamenti di rito, un 17enne è stato arrestato e stato accompagnato al Beccaria con l’accusa di rapina in concorso, mentre un 18enne risulta indagato a piede libero per lo stesso reato. Per i due complici di 19 e 20 anni è invece scattata la denuncia, sempre a piede libero. I poliziotti sono infine riusciti a recuperare 4.350 euro dei 5mila portati via. Delle preziose carte, tuttavia, nessuna traccia.