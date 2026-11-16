Milano, chiedono 5mila euro per riconsegnare carte Pokémon rubate: lo scambio si trasforma in rapina
L'agguato all'esterno di un hotel durante una fiera di settore: a farne le spese, l'avvocato 53enne del collezionista derubato
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Una borsa di contanti, un prezioso bottino e un appuntamento lontano da occhi indiscreti. Tutto come in un film di spionaggio. Ma quello "scambio" concordato tra le parti è andato completamente in fumo. Anzi, si è concluso con botte e manette. A farne le spese, un avvocato di 53 anni, incaricato dal suo cliente (un 35enne di Vicenza) di recuperare una certa quantità di carte Pokémon che gli era stata precedentemente rubata. Nelle tasche del legale, 5mila euro in contanti, che però gli sono stati sottratti con la violenza. La rapina è andata in scena nei giorni scorsi a Milano e si è conclusa con l'arresto di un 17enne di origini venezuelana, ritenuto l'autore della brutale aggressione.
Il furto e il riscatto
Tutto ha avuto inizio nel febbraio scorso, quando al 35enne veneto, grande appassionato di carte collezionabili, erano state rubate una serie di card di particolare pregio, del valore di circa 80mila euro. Dopo la denuncia, l’uomo aveva setacciato social e siti specializzati alla ricerca delle carte, ormai finite sul mercato, e alla fine grazie ai numeri seriali era riuscito a rintracciare i nuovi proprietari. O presunti tali. Che, dal canto loro, si erano resi disponibili a riconsegnare il maltolto dietro ovviamente lauta ricompensa: 5mila euro il prezzo pattuito per lo scambio, da effettuare all'interno di un hotel nell'hinterland milanese, dove in questi giorni si sta tenendo un'importante convention di settore.
Lo "scambio" fallito
Il 35enne si è presentato all'appuntamento con il proprio avvocato, a cui era stata affidata la borsa con i soldi. La situazione però è degenerata. Al legale, una volta scoccato l'orario per lo scambio, è stato chiesto di uscire all'albergo per finalizzare il tutto, "lontano dalle telecamere", ma una volta all'esterno quattro giovani lo hanno aggredito, colpendolo con calci e pugni facendolo stramazzare al suolo. Poi, gli hanno rubato lo zaino con le banconote prima di darsi alla fuga.
Manette e denunce
I banditi, tutti giovanissimi, non sono tuttavia andati lontani. Due di loro sono stati bloccati da alcuni presenti che avevano assistito alla scena, mentre altri due sono riusciti inizialmente a scappare. Sul posto sono però intervenuti gli agenti del commissariato di Rho-Pero che sono riusciti a rintracciare anche i fuggitivi. Al termine degli accertamenti di rito, un 17enne è stato arrestato e stato accompagnato al Beccaria con l’accusa di rapina in concorso, mentre un 18enne risulta indagato a piede libero per lo stesso reato. Per i due complici di 19 e 20 anni è invece scattata la denuncia, sempre a piede libero. I poliziotti sono infine riusciti a recuperare 4.350 euro dei 5mila portati via. Delle preziose carte, tuttavia, nessuna traccia.