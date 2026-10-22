Carte Pokémon da record, pensionato inglese le vende all'asta e diventa milionario

Un decoratore in pensione è diventato milionario dopo aver venduto all'asta una collezione di carte Pokémon. Lo riporta la Bbc. La sua collezione, rimasta in soffitta per 15 anni, è stata battuta all'asta da Ewbank's per 1,56 milioni di sterline. "Quando abbiamo visto cosa possedesse, tutto in condizioni perfette, come nuovo, non riuscivamo a crederci", ha dichiarato James Spooner, responsabile del dipartimento carte collezionabili. La casa d'aste del Surrey ha aggiunto che questa vendita è stata la più fruttuosa nei suoi oltre 30 anni, ipotizzando che possa trattarsi addirittura di un record europeo.
Record europeo
Il pezzo forte è stato il "Legendary Collection Complete Master Set", che includeva una carta di Charizard in condizioni quasi perfette. La stima iniziale era compresa tra 15mila e 20mila sterline, ma il ricavato ha raggiunto le 100mila sterline. Secondo la casa d'aste Ewbank's, questa cifra record per la collezione Pokémon ha superato il precedente primato, stabilito appena il 9 ottobre a Londra, quando un'asta presso Stanley Gibbons aveva totalizzato 872mila sterline.
Il neomilionario
L'uomo, originario di Woking, ha dichiarato di non avere idea del valore di quelle carte finché non ha letto sul suo giornale locale di una singola carta venduta per oltre 6mila sterline. "So che si parla sempre di trovare tesori in soffitta, ma nel mio caso è letteralmente vero", ha detto il neomilionario, che ha chiesto di rimanere anonimo.
"Quando mio figlio era piccolo, alla fine degli anni '90, ha iniziato a collezionare figurine e a scambiarle a scuola", ha raccontato. "Pensavo che avessero un bell'aspetto e mi chiedevo se potessero essere un buon investimento. Aveva le sue carte personali, ma sono contento che non abbia mai avuto modo di toccare queste", ha concluso.