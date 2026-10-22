Carte Pokémon da record, pensionato inglese le vende all'asta e diventa milionario

"Quando mio figlio era piccolo, alla fine degli anni '90, ha iniziato a collezionare figurine e a scambiarle a scuola", ha raccontato. "Pensavo che avessero un bell'aspetto e mi chiedevo se potessero essere un buon investimento. Aveva le sue carte personali, ma sono contento che non abbia mai avuto modo di toccare queste", ha concluso.