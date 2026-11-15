Colpo al negozio aperto a Roma da Andreas Muller, insieme ad alcuni soci nel dicembre 2025. Due uomini con il volto coperto hanno minacciato un dipendente con le pistole e distrutto le vetrine, portando via numerose carte Pokémon. Il colpo è avvenuto nella serata di venerdì 13 novembre, intorno alle 20, durante il normale orario di apertura dell'attività, mentre il ballerino si trova nella Casa del Grande Fratello Vip. A rendere pubblico l'accaduto è stato il profilo Instagram ufficiale del negozio, attraverso un lungo comunicato condiviso anche sull'account di Muller.
Due persone con il volto nascosto da passamontagna avrebbero fatto irruzione nel locale, minacciando con le armi un dipendente e riuscendo a impossessarsi di una quantità considerevole di carte Pokémon. Durante l'assalto sarebbero state distrutte le vetrine dell'esercizio commerciale. Nel racconto pubblicato sui social, i responsabili dell'attività hanno ricostruito i momenti più drammatici dell'aggressione. I due rapinatori avrebbero rivolto le pistole contro un dipendente che in quel momento si trovava al lavoro, per poi devastare alcune vetrine e impossessarsi della merce esposta.
I proprietari hanno spiegato di essere in possesso delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ma di aver scelto di non diffonderle pubblicamente. Una decisione dettata dalla volontà di non alimentare la circolazione di immagini violente e, soprattutto, dal desiderio di non rivivere ulteriormente quei momenti.
Il bottino sarebbe particolarmente ingente e comprenderebbe numerose carte da collezione, alcune delle quali visibili nelle fotografie pubblicate dal negozio prima della rapina. L'accaduto ha provocato danni economici importanti, ma anche un forte impatto emotivo sulle persone coinvolte.
Il negozio non rappresenta soltanto un'attività commerciale per Andreas Muller e i suoi soci. Il progetto, inaugurato il 7 dicembre 2025, è nato dalla passione condivisa per il mondo Pokémon e per le carte da collezione, trasformata nel tempo in un'iniziativa imprenditoriale concreta. Nel comunicato, i responsabili hanno voluto sottolineare quanto lavoro ci sia dietro l'apertura e la crescita del negozio. Un investimento costruito attraverso risparmi personali, energie e sacrifici, con il coinvolgimento di più soci e dipendenti. Nel messaggio viene evidenziato soprattutto il trauma vissuto dal dipendente minacciato durante l'assalto.
L'appello dei soci: aperta una raccolta fondi per ripartire
Dopo aver raccontato quanto accaduto, i responsabili hanno deciso di rivolgersi direttamente alla propria comunità di clienti e appassionati, chiedendo sostegno per affrontare le conseguenze economiche della rapina. È stata avviata una raccolta fondi con l'obiettivo di recuperare almeno una parte delle perdite e consentire all'attività di riprendere il proprio percorso. I soci hanno spiegato di non essere abituati a chiedere aiuto, ma di trovarsi in una situazione particolarmente difficile. Anche chi non ha la possibilità di contribuire economicamente può offrire un sostegno condividendo l'appello sui social e facendo conoscere la vicenda. L'obiettivo è evitare che quanto accaduto comprometta definitivamente un progetto costruito con tanto impegno.
L'appello per ritrovare le carte Pokémon rubate
Tra le richieste rivolte alla comunità c'è anche quella di prestare attenzione a eventuali carte riconducibili al bottino della rapina. Attraverso le immagini condivise sui social, il negozio ha mostrato parte della merce che si trovava nelle vetrine prima dell'irruzione. I proprietari invitano chiunque dovesse individuare online o in altri contesti una delle carte sottratte a segnalare tempestivamente la circostanza. Le autorità competenti, secondo quanto comunicato dall'attività, stanno seguendo il caso per fare luce sull'accaduto.
Andreas Muller ancora nella Casa del Grande Fratello Vip
Mentre a Roma si cerca di affrontare le conseguenze della rapina, Andreas Muller si trova all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, lontano da quanto sta accadendo alla sua attività. L'episodio arriva inoltre in un periodo già complicato per la famiglia Muller-Peparini. Poche ore prima, Veronica Peparini aveva raccontato a Verissimo la difficile esperienza di una truffa telefonica che le avrebbe causato la perdita di una somma di denaro dal conto bancario.