Dopo aver raccontato quanto accaduto, i responsabili hanno deciso di rivolgersi direttamente alla propria comunità di clienti e appassionati, chiedendo sostegno per affrontare le conseguenze economiche della rapina. È stata avviata una raccolta fondi con l'obiettivo di recuperare almeno una parte delle perdite e consentire all'attività di riprendere il proprio percorso. I soci hanno spiegato di non essere abituati a chiedere aiuto, ma di trovarsi in una situazione particolarmente difficile. Anche chi non ha la possibilità di contribuire economicamente può offrire un sostegno condividendo l'appello sui social e facendo conoscere la vicenda. L'obiettivo è evitare che quanto accaduto comprometta definitivamente un progetto costruito con tanto impegno.