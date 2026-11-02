"Grande Fratello Vip", Andreas Muller "scarica" Alex Belli: "Non sono un maschio alfa"
Il ballerino critica la conduzione del gioco del fotografo: "Ti stimo ma non capisco dove finisce la persona e dove inizia il personaggio".
© Da video
Da alleati a rivali: nella puntata del 2 novembre di "Grande Fratello Vip" si consuma lo strappo tra Andreas Muller e Alex Belli. Il ballerino non gradisce l'atteggiamento del coinquilino che negli ultimi giorni si è isolato dal resto della Casa creando un "Oblio", un'alcova ricavata in zona piscina.
“Se dovessi essere me stesso nei suoi confronti, mi ci scontrerei”, ha confidato Andreas in una clip. E interpellato in diretta da Ilary Blasi aggiunge: "Ci sono stati segnali che mi hanno fatto stranire", prosegue. Parole che incontrano l'immediata reazione di Alex. "Da più di una settimana aspettavo di parlare con te", afferma il fotografo che poi si dice dispiaciuto e parla di un profondo "un colpo al cuore" arrivato da una persona che sentiva vicina. Poi lo accusa di essere troppo condizionato dall'influenza di altri coinquilini, da Marina La Rosa a Roncaccia. Sul motivo che lo ha spinto ad evitare per tutta la settimana un confronto diretto con Alex, Andreas Muller parla a cuore aperto: "Non sono un maschio alfa, sono una persona normale che vive le sue ansie. Ti stimo ma hai stravolto le dinamiche, non capisco dove finisce la persona e dove inizia il personaggio".
Sull'allontamento tra i due interviene Selvaggia Lucarelli che critica Andreas per non aver tirato fuori il suo reale potenziale da giocatore. "Hai una fanbase invidiabile ma lì dentro sei con il freno a mano tirato e ti nascondi troppo dietro a Marina", dice l'opinionista. Non è dello stesso avviso Cesara Buonamici che apprezza la strategia di gioco del ballerino per essersi liberato al momento giusto dal suo "involucro". "Sono sicura che sei alla pari di Alex, non da meno, forse non sei pieno di autostima come lui", afferma. E aggiunge: "Lo scontro tra i due maschi alfa è solo rinviato".