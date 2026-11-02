"Grande Fratello Vip", Andreas Muller "scarica" Alex Belli: "Non sono un maschio alfa"

“Se dovessi essere me stesso nei suoi confronti, mi ci scontrerei”, ha confidato Andreas in una clip. E interpellato in diretta da Ilary Blasi aggiunge: "Ci sono stati segnali che mi hanno fatto stranire", prosegue. Parole che incontrano l'immediata reazione di Alex. "Da più di una settimana aspettavo di parlare con te", afferma il fotografo che poi si dice dispiaciuto e parla di un profondo "un colpo al cuore" arrivato da una persona che sentiva vicina. Poi lo accusa di essere troppo condizionato dall'influenza di altri coinquilini, da Marina La Rosa a Roncaccia. Sul motivo che lo ha spinto ad evitare per tutta la settimana un confronto diretto con Alex, Andreas Muller parla a cuore aperto: "Non sono un maschio alfa, sono una persona normale che vive le sue ansie. Ti stimo ma hai stravolto le dinamiche, non capisco dove finisce la persona e dove inizia il personaggio".