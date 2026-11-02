"Grande Fratello Vip", lo sfogo in lacrime di Danto: "Marina non può dirmi certe cose"

Danto spiega di essere abituato a perdonare e di preferire l'armonia alle discussioni. "Se nella vita essere buoni è sbagliato, ti chiedo scusa, perché io sono un buono!", esclama. "Ti posso assicurare che buona lo sono anch'io", replica Marina, che vorrebbe conoscere altri aspetti del suo carattere e considera insolito andare d'accordo con tutti. Il concorrente sottolinea di aver sempre nutrito rispetto per lei ma Marina gli ricorda di essere stata nominata più volte proprio da lui, poi si scusa e annuncia che non parlerà più del suo percorso. Danto ribadisce di voler lasciare un buon ricordo, quindi si rifugia in camera piangendo.