"Grande Fratello Vip", lo sfogo in lacrime di Danto: "Marina non può dirmi certe cose"

Al "Grande Fratello Vip" Giancarlo Danto scoppia in lacrime dopo un confronto con Marina La Rosa. A ferirlo sono le osservazioni della prima finalista, che lo invita a prendere posizione e ammette di non vederlo tra i possibili finalisti. "Perché mi devi dire sei inadatto a questo contesto?", domanda il concorrente, rivendicando il proprio modo di vivere i rapporti nella Casa.
Il confronto con Marina
Danto spiega di essere abituato a perdonare e di preferire l'armonia alle discussioni. "Se nella vita essere buoni è sbagliato, ti chiedo scusa, perché io sono un buono!", esclama. "Ti posso assicurare che buona lo sono anch'io", replica Marina, che vorrebbe conoscere altri aspetti del suo carattere e considera insolito andare d'accordo con tutti. Il concorrente sottolinea di aver sempre nutrito rispetto per lei ma Marina gli ricorda di essere stata nominata più volte proprio da lui, poi si scusa e annuncia che non parlerà più del suo percorso. Danto ribadisce di voler lasciare un buon ricordo, quindi si rifugia in camera piangendo.
Valeria Marini lo consola
"Se non vado bene me ne vado!", urla tra le lacrime. "Che male c'è a essere buoni?". A consolarlo arriva Valeria Marini, convinta che dietro le parole di Marina ci sia una strategia: "Siccome sei forte, ti ha attaccato". La showgirl lo invita a non lasciarsi condizionare: "Non cadere nella trappola". Guendalina Tavassi prova invece a mediare: secondo lei, Marina voleva far emergere lati ancora inediti del ragazzo.
Le parole di Federica
Più tardi interviene Federica Morello, che suggerisce all'amico di valutare se perdonare Marina. "Io le rispondo, eccome se le rispondo", afferma, descrivendo il suo atteggiamento come provocatorio. "Perché mi devi fare sentire inadatto?", si domanda ancora Danto. "Cerca di farlo con tutti", sostiene Federica. Il concorrente ritrova la calma, deciso a proseguire l'esperienza senza rinunciare al proprio carattere.