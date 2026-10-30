"Grande Fratello Vip", Marina La Rosa è la prima finalista

Marina La Rosa è la prima finalista del "Grande Fratello Vip". Nella puntata di venerdì 30 ottobre, la concorrente conquista un posto in finale grazie alla preferenza accordatale dal pubblico: "Mi sento veramente emozionata", commenta alla lettura del verdetto, ringraziando chi l'ha sostenuta. Esito opposto per Piera Meloni: è la meno votata e diventa la seconda candidata alla prossima eliminazione, insieme a Valeria Marini.
La sorpresa nella busta bianca
Al televoto erano finiti Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni. Ilary Blasi li invita nella Nuvola e comunica i primi due nomi salvi: Federica e Jonathan, che possono tornare dagli altri inquilini. Per i quattro rimasti arriva una sorpresa. La conduttrice chiede a Danto di recuperare la busta bianca comparsa in salone e di leggerne il contenuto: "Il più votato sarà il primo finalista di questa edizione", legge il concorrente svelando la notizia della puntata agli altri. Marina, Alex, Piera e Roncaccia vengono quindi invitati a raggiungere lo studio, dove scopriranno la scelta del pubblico.
Lo scontro prima del verdetto
Dopo aver annunciato che Piera è la meno votata, Ilary dà spazio al confronto tra gli altri tre concorrenti: Belli, La Rosa e Roncaccia. Alex attacca Marina: "Ultimamente mi sta annoiando profondamente. Inizialmente mi divertivi", dice, accusandola di essere diventata troppo impostata. La concorrente spiega di essersi allontanata dopo aver scoperto aspetti del suo carattere che non apprezza e replica: "Tira fuori dei contenuti, tira fuori qualcosa di tuo", invitandolo a mostrarsi più spontaneo. Belli si rivolge poi a Roncaccia, precisando di non provare antipatia nei suoi confronti e di considerarlo intelligente: "Vorrei che venissi ancora più fuori". A interrompere il confronto è l'annuncio di Ilary: Marina ha ottenuto più voti di tutti. La concorrente accoglie il risultato con sorpresa: "Penso sempre di non piacere a nessuno", ha detto. E ora per lei il percorso nella Casa prosegue con un posto in finale già assicurato.