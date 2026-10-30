"Grande Fratello Vip", Marina La Rosa è la prima finalista

Dopo aver annunciato che Piera è la meno votata, Ilary dà spazio al confronto tra gli altri tre concorrenti: Belli, La Rosa e Roncaccia. Alex attacca Marina: "Ultimamente mi sta annoiando profondamente. Inizialmente mi divertivi", dice, accusandola di essere diventata troppo impostata. La concorrente spiega di essersi allontanata dopo aver scoperto aspetti del suo carattere che non apprezza e replica: "Tira fuori dei contenuti, tira fuori qualcosa di tuo", invitandolo a mostrarsi più spontaneo. Belli si rivolge poi a Roncaccia, precisando di non provare antipatia nei suoi confronti e di considerarlo intelligente: "Vorrei che venissi ancora più fuori". A interrompere il confronto è l'annuncio di Ilary: Marina ha ottenuto più voti di tutti. La concorrente accoglie il risultato con sorpresa: "Penso sempre di non piacere a nessuno", ha detto. E ora per lei il percorso nella Casa prosegue con un posto in finale già assicurato.