"Grande Fratello Vip", la diretta della tredicesima puntata

Venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto tra Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni decreterà il primo finalista e il secondo concorrente a rischio eliminazione. Nella Casa si riaccendono gli scontri tra Marina, Alessandro e Alex, mentre la relazione tra Piera e Roncaccia suscita dubbi tra gli inquilini.