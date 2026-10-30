"Grande Fratello Vip", la diretta della tredicesima puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto tra Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa e Piera Meloni decreterà il primo finalista e il secondo concorrente a rischio eliminazione. Nella Casa si riaccendono gli scontri tra Marina, Alessandro e Alex, mentre la relazione tra Piera e Roncaccia suscita dubbi tra gli inquilini.
Spazio anche alle sorprese: Carmen Di Pietro ritroverà il suo primo amore Luigi e Andreas Müller potrà abbracciare la moglie Veronica Peparini e ricevere notizie delle sue bambine. Per Halloween, i concorrenti preparano un'esibizione "mostruosa", mentre Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi affronteranno una sfida da brividi con un premio in palio.
In aggiornamento
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