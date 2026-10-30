"Grande Fratello Vip", Piera Meloni si limita con Roncaccia per contratto?

La questione nasce mentre nella Casa si discute dell'autenticità del rapporto tra i due concorrenti. Interpellati, Piera e Alessandro spiegano di provare un certo pudore davanti alle telecamere, soprattutto da parte di lei. Meloni riferisce anche di aver ricevuto indicazioni dalla propria agenzia su come comportarsi, un passaggio che alimenta gli interrogativi degli inquilini. La ragazza interviene però per correggere il senso delle sue parole, escludendo l'esistenza di un vincolo contrattuale attuale: "Forse mi sono espressa male - ha detto -, c'erano delle cose che io stessa mi sono limitata a fare ma non ne ho rispettata neanche una".