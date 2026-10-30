"Grande Fratello Vip", Piera Meloni si limita con Roncaccia per contratto?

Un contratto con la sua agenzia impedirebbe a Piera Meloni di lasciarsi andare con Alessandro Roncaccia? È il dubbio sollevato da Guendalina Tavassi durante la quattordcesima puntata del "Grande Fratello Vip" di venerdì 30 ottobre. La concorrente tira in ballo presunti vincoli professionali per spiegare le esitazioni della ragazza, che nei giorni scorsi aveva fatto riferimenti alla sua agenzia con cui avrebbe concordato gli atteggiamenti da evitare nella Casa. Durante la puntata, però, Piera chiarisce di essersi espressa male e precisa di non avere attualmente contratti di questo tipo.
Il rapporto tra Piera e Roncaccia
La questione nasce mentre nella Casa si discute dell'autenticità del rapporto tra i due concorrenti. Interpellati, Piera e Alessandro spiegano di provare un certo pudore davanti alle telecamere, soprattutto da parte di lei. Meloni riferisce anche di aver ricevuto indicazioni dalla propria agenzia su come comportarsi, un passaggio che alimenta gli interrogativi degli inquilini. La ragazza interviene però per correggere il senso delle sue parole, escludendo l'esistenza di un vincolo contrattuale attuale: "Forse mi sono espressa male - ha detto -, c'erano delle cose che io stessa mi sono limitata a fare ma non ne ho rispettata neanche una".
A mettere in discussione la coppia è anche Alex Belli, che richiama la precedente esperienza televisiva di Roncaccia. I due si difendono, ma le spiegazioni non convincono tutti e il confronto si sposta su quello che potrebbe accadere una volta terminato il reality.
I dubbi sul futuro fuori dalla Casa
A far discutere sono alcune confidenze di Piera a Jonathan Kashanian. Durante una conversazione in cucina, la concorrente ammette di non sapere se fuori dal programma cercherà Alessandro, neppure per prendere un caffè. "Siamo costretti a stare insieme", osserva riferendosi alla convivenza nella Casa. Parole che lasciano aperti gli interrogativi sul futuro della relazione. Cesara Buonamici commenta senza nascondere le proprie perplessità: "Siete due indecisi e i vostri baci...quelli non mi emozionano, mi emoziono di più se mi graffiano la macchina". Selvaggia Lucarelli chiude invece con una battuta rivolta alla conduttrice: consiglia ai due di prendere esempio da Ilary Blasi, che di caffè se ne intende.