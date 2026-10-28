"Grande Fratello Vip", l'Aura Battle arriva anche nella Casa: i duelli tra i concorrenti

Una sfida a colpi di carisma, gesti e pose spettacolari. Nella Casa del "Grande Fratello Vip" arriva l'Aura Battle, il fenomeno diventato virale sui social, che nella serata di martedì 27 ottobre ha coinvolto tutti i concorrenti del reality.
I concorrenti scoprono l'Aura Battle
A dare il via al gioco è un comunicato ufficiale letto da Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian: "Una sfida goliardica in cui ci si esibisce uno contro uno, senza toccarsi con gesti e mosse spettacolari, mostrando carisma, sicurezza e personalità". Il fenomeno, nato e diffuso tra i giovani attraverso i social, consiste in una sorta di duello coreografico nel quale due persone si affrontano alternando movimenti, espressioni e pose per dimostrare chi possiede più "aura", ovvero fascino e presenza scenica. Dopo un breve tutorial, i concorrenti iniziano a esercitarsi, tra qualche difficoltà e molte risate.
Le sfide dei concorrenti
Ad aprire la competizione sono Giulia Provvedi e Andreas Müller, che si affrontano davanti ai compagni. Seguono Alessandro Varsi e Guendalina Tavassi, che arricchiscono la loro esibizione con rose e biscotti. Grande spazio anche ai travestimenti: Carmen Di Pietro, in versione pennuta, affronta Valeria Marini, mentre Giancarlo Danto, vestito da scimmia, sfida Federica Morello. A mettersi alla prova sono anche Marina La Rosa e Jonathan Kashanian, seguiti dalla coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Poi è il turno di Megan Ria e Alex Belli. I concorrenti chiedono infine un confronto aggiuntivo tra Giulia Provvedi e Alex Belli. A chiudere la serata sono Andreas Müller e Megan Ria, che terminano la loro sfida con un abbraccio.