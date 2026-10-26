"Grande Fratello Vip", Alex Belli a Varsi e Roncaccia: "Non ci sto a farmi insultare da due ragazzini 25enni"

Nella puntata di lunedì 26 ottobre del "Grande Fratello Vip" Ilary Blasi invita Alex Belli e Alessandro Roncaccia a chiarirsi nella nuvola dopo lo scontro avuto la scorsa volta. Alex ribadisce di aver voluto spronare Roncaccia per farlo emergere da una certa pigrizia e apatia, chiamando il "bello addormentato". Varsi e Roncaccia non risparmiano critiche velenose contro Belli.
Alex è critico anche nei confronti della storia d'amore del giovane romano, convinto che si lascerà con Piera ancora prima di tornare a casa. "Chiarisco con il pubblico che io ho messo una boa, è stata toccata la mia famiglia, mio figlio, un'edizione di anni fa, sfido chiunque a non reagire. Quello che recrimino è quello che succede qui", ha dichiarato Alex parlando con Roncaccia. Poi torna a parlare della relazione del vip con Piera: "L'entusiasmo di Roncaccia arriva solo quando arrivano gli aerei da parte dei fan".
"Per quanto riguarda il discorso dei fandom, sei tu Alex il primo che commenti gli aerei, sei tu che parli di queste cose" dice Piera che vedendo il confronto li raggiunge nella nuvola. Roncaccia è convinto che tutta la reazione di Alex sia stata scatenata dalla frecciatina di Selvaggia Lucarelli nella scorsa puntata. Chiamata in causa, la Lucarelli afferma che la coppia sia realmente noiosa come pensa Belli: "La vostra storia non decolla" afferma l'opinionista.
Selvaggia Lucarelli ha poi qualcosa da dire anche ad Alex Belli: "Passi da zero a cento, mille cambiamenti nell'arco di dieci giorni, o sei Joker o hai scambiato il Grande Fratello per un gioco di ruolo, forse dovresti pensare a essere te stesso". Anche Varsi raggiunge Alex, e ammette di aver definito Belli "bastardo schifoso, viscido e attore da quattro soldi". "Io non ci sto a farmi insultare da due ragazzini 25enni" conclude Belli lasciando la nuvola per andare prima in veleria e poi in salone.