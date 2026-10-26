"Grande Fratello Vip", Alex Belli a Varsi e Roncaccia: "Non ci sto a farmi insultare da due ragazzini 25enni"

Selvaggia Lucarelli ha poi qualcosa da dire anche ad Alex Belli: "Passi da zero a cento, mille cambiamenti nell'arco di dieci giorni, o sei Joker o hai scambiato il Grande Fratello per un gioco di ruolo, forse dovresti pensare a essere te stesso". Anche Varsi raggiunge Alex, e ammette di aver definito Belli "bastardo schifoso, viscido e attore da quattro soldi". "Io non ci sto a farmi insultare da due ragazzini 25enni" conclude Belli lasciando la nuvola per andare prima in veleria e poi in salone.