"Grande Fratello Vip", rissa sfiorata tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia: "Porta rispetto"

Al "Grande Fratello Vip" è scontro totale tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, protagonisti di un duro faccia a faccia. Durante la dodicesima puntata del reality, in onda venerdì 24 ottobre su Canale 5, i due sono chiamati a confrontarsi dopo le scorse nomination, quando l'attore aveva invitato il ragazzo a essere più attivo nelle dinamiche della Casa.
La clip che riassume quanto accaduto dà il via a un'accesa discussione che include anche Alessandro Varsi e Andreas Müller. "Hai fatto una nomination di comodo che da un animale della televisione come te non mi aspetto - esordisce Roncaccia, che poi prosegue -. Se tu tieni a me, vieni la mattina e mi sproni. Se invece tu mi nomini, in realtà mi stai mandando a casa".
"Il problema è che tu non stai facendo il Grande Fratello. Se contiamo le ore in cui stai sveglio e non fai la tua storiella... Sono dodici puntate che fate il villaggio turistico", è la provocazione di Alex Belli. Gli animi si accendono quando l'attore si focalizza sulla complicità tra Roncaccia e Piera Meloni, definendo la loro "una storia adolescenziale in stallo".
"Roncaccia è una macchina da guerra: quando uscirà da questo programma non gli fregherà assolutamente niente di Piera", aggiunge ancora.
Roncaccia però non ci sta e si sofferma sulla precedente esperienza di Alex Belli al Grande Fratello Vip: "Quello venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa sei stato te, non io". "Sono ancora insieme a quella moglie e ho un figlio, porta rispetto!", è la reazione immediata di Alex Belli, con i due concorrenti che arrivano a muso duro prima di essere separati dagli altri inquilini.