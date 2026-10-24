"Grande Fratello Vip", rissa sfiorata tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia: "Porta rispetto"

Al "Grande Fratello Vip" è scontro totale tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, protagonisti di un duro faccia a faccia. Durante la dodicesima puntata del reality, in onda venerdì 24 ottobre su Canale 5, i due sono chiamati a confrontarsi dopo le scorse nomination, quando l'attore aveva invitato il ragazzo a essere più attivo nelle dinamiche della Casa.



La clip che riassume quanto accaduto dà il via a un'accesa discussione che include anche Alessandro Varsi e Andreas Müller. "Hai fatto una nomination di comodo che da un animale della televisione come te non mi aspetto - esordisce Roncaccia, che poi prosegue -. Se tu tieni a me, vieni la mattina e mi sproni. Se invece tu mi nomini, in realtà mi stai mandando a casa".