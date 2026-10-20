"Grande Fratello Vip", le nomination del 19 ottobre

Sono sette i concorrenti al televoto al termine dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5. Guendalina Tavassi, Megan Ria, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa sono i cinque più votati nelle consuete nomination e si aggiungono a Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani, già candidati all'eliminazione nel corso della serata.