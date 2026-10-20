"Grande Fratello Vip", le nomination del 19 ottobre

Sono sette i concorrenti al televoto al termine dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5. Guendalina Tavassi, Megan Ria, Andreas Müller, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa sono i cinque più votati nelle consuete nomination e si aggiungono a Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani, già candidati all'eliminazione nel corso della serata.
Jonathan e Giacomo i primi al televoto
Il primo verdetto arriva dal televoto aperto nella puntata precedente, che vedeva sfidarsi Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. Ilary Blasi comunica inizialmente il salvataggio di Carmen e Varsi, lasciando gli altri due concorrenti in attesa. Alla fine è Jonathan a ricevere meno voti dal pubblico, con il 17,1% delle preferenze, diventando il primo candidato all'eliminazione. Il secondo candidato viene individuato attraverso il meccanismo della busta nera. A sfidarsi al televoto flash sono quindi Carmen e Giacomo: il pubblico salva Carmen con il 66,24% delle preferenze, mentre Giacomo, fermo al 33,76%, diventa il secondo candidato all'eliminazione.
Le nomination della Casa
La puntata si conclude con le consuete nomination. I concorrenti più votati sono Guendalina, Megan, Andreas, Roncaccia e Marina, che raggiungono Jonathan e Giacomo al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa.