"Grande Fratello Vip", Megan Ria riabbraccia la madre: "Ti sei presa tante responsabilità da piccola"

Tornata in salone, Megan ha trovato una bambola appartenuta alla nonna, prima dell'ingresso a sorpresa della madre Linda. Le due si sono strette in un lungo abbraccio, senza riuscire a trattenere le lacrime. La donna ha approfittato dell'incontro per chiedere scusa alla figlia per le difficoltà vissute durante l'infanzia: "Ti sei presa tante responsabilità da piccola", ha ammesso, ricordando quanto Megan abbia dovuto occuparsi dei fratelli. L'incontro ha commosso anche le opinioniste. In particolare, Selvaggia Lucarelli che si è complimentata con Megan, sottolineando come il racconto abbia permesso al pubblico di conoscerla meglio: "Dopo questa sera abbiamo capito un po' di più da dove arrivi".