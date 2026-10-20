"Grande Fratello Vip", Megan Ria riabbraccia la madre: "Ti sei presa tante responsabilità da piccola"

Una sorpresa toccante per Megan Ria al "Grande Fratello Vip". Nel corso dell'undicesima puntata del reality di Canale 5, la ballerina ha ripercorso la sua difficile infanzia, segnata dalla separazione dei genitori e dalle responsabilità che ha dovuto assumersi fin da bambina. La ballerina ha poi ricevuto una sorpresa dalla madre Linda, entrata nella Casa per riabbracciarla.
La difficile infanzia di Megan Ria
Convocata nella Mystery Room da Ilary Blasi, Megan ha rivissuto attraverso un filmato alcuni momenti della sua infanzia. Nella clip viene raccontata la sua storia: i genitori si sono separati quando aveva cinque anni e la ballerina ha dovuto crescere in fretta, occupandosi del fratello minore e delle faccende domestiche. "Non potevo permettermi di essere leggera come una bambina", ha raccontato Megan, spiegando di aver trovato nella danza un rifugio dalle difficoltà familiari. Nonostante il passato, oggi sta cercando di ricostruire il rapporto con i genitori: "Sto imparando a perdonarli".
La concorrente ha poi rivolto un pensiero alla sè bambina: "Se potessi incontrare la me bambina le direi di stare tranquilla, che troverà l'amore sano, che tutto passerà, perché tutto passa". E sulla madre ha aggiunto: "Mia madre mi ha insegnato a sorridere ed è stata una brava mamma".
L'incontro con mamma Linda
Tornata in salone, Megan ha trovato una bambola appartenuta alla nonna, prima dell'ingresso a sorpresa della madre Linda. Le due si sono strette in un lungo abbraccio, senza riuscire a trattenere le lacrime. La donna ha approfittato dell'incontro per chiedere scusa alla figlia per le difficoltà vissute durante l'infanzia: "Ti sei presa tante responsabilità da piccola", ha ammesso, ricordando quanto Megan abbia dovuto occuparsi dei fratelli. L'incontro ha commosso anche le opinioniste. In particolare, Selvaggia Lucarelli che si è complimentata con Megan, sottolineando come il racconto abbia permesso al pubblico di conoscerla meglio: "Dopo questa sera abbiamo capito un po' di più da dove arrivi".