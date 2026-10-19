"La ruota della fortuna", l'annuncio di Nicla Ozenda commuove tutti: "Devo operarmi, torno presto"

"Devo operarmi". Un annuncio ha scosso la puntata de "La ruota della fortuna" andata in onda lunedì 19 ottobre: a farlo è la cantante dei Fortuna Six, la band del programma, Nicla Ozenda.
Un momento di grande commozione per la cantante che ha spiegato di dover lasciare temporaneamente il programma di Canale 5 per sottoporsi a un intervento chirurgico alle corde vocali. La giovane artista ha raccontato di aver ricevuto una nuova diagnosi dopo i problemi alla voce accusati nei mesi scorsi. Le sue parole hanno emozionato Gerry Scotti e Samira Lui, che le hanno rivolto un augurio di pronta guarigione.
"Dunque, come tanti sapranno, qualche mese fa ho avuto un problema alle mie corde vocali e che ho cercato di risolvere fin da subito, pensando che fosse risolvibile", ha raccontato Nicla. "Mi sono messa lì di buona lena perché volevo ovviamente tornare a essere quella che ero prima di questo infortunio".
La diagnosi e l'operazione
La cantante ha poi spiegato le ragioni della sua assenza dal programma: "Purtroppo da poco però ho ricevuto e scoperto una nuova diagnosi, ovvero quella di avere una cisti all'interno di una corda vocale". Una situazione che la costringerà a fermarsi per alcuni mesi: "Inevitabilmente questo mi costringe a sottopormi a un'operazione e quindi assentarmi qualche mese dal programma per salvare la mia salute e soprattutto quella che è la mia passione". Già a gennaio Nicla aveva raccontato sui social di aver avuto un'emorragia a una corda vocale, spiegando di aver intrapreso un percorso con una logopedista per recuperare la voce.
Visibilmente emozionata, la cantante ha concluso il suo intervento ringraziando i colleghi: "Io non vedo già l'ora di tornare. Grazie. È molto difficile perché siete una famiglia ormai per me". Parole che hanno commosso Gerry Scotti e Samira Lui, che le hanno augurato di guarire presto e di poter tornare a cantare nel programma.