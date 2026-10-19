"Grande Fratello Vip", la diretta dell'undicesima puntata

Scoppia la polemica dopo la diffusione di una clip che mostra le reazioni dei concorrenti al salvataggio di Marina La Rosa, preferita dal pubblico a Moreno Morello. Alcuni inquilini, tra cui Andreas Muller e Guendalina, avevano sperato nell'eliminazione di Marina, salvo poi accoglierla calorosamente al suo ritorno. Guendalina si scontra anche con Megan Ria e Alessandro Varsi, mentre Marina critica l'incoerenza dei concorrenti più giovani. Dallo studio interviene Moreno Morello, che prende le difese dei ragazzi raccontando un gesto d'affetto: "Ho trovato il bigliettino che avete messo nella mia scarpa, c'era scritto 'ti voglio bene' e ho voluto pubblicarlo perché la gente deve sapere che non siete inconsistenti, ma c'è molta sostanza e siete capaci di gesti genuini".