"Grande Fratello Vip", la diretta dell'undicesima puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Lunedì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della puntata Valeria Marini, che dopo aver minacciato di abbandonare la Casa dovrà confrontarsi con gli altri concorrenti. Attesa anche l'apertura della busta nera, legata alle risposte degli inquilini alla domanda su chi si esponga meno nel gioco. Spazio poi alle emozioni: Carmen Di Pietro ritroverà il suo primo amore dopo 40 anni, mentre Megan Ria potrà riabbracciare la madre Linda. Segui la diretta dell'undicesima puntata:
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In aggiornamento
La puntata si apre con Valeria Marini protagonista di un confronto sulle tensioni vissute negli ultimi giorni. Dopo aver minacciato di abbandonare il reality, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso grazie all'affetto del pubblico e a una speciale poltrona stellare preparata per lei. Le immagini della settimana mostrano però i numerosi scontri con gli altri concorrenti. Guendalina critica i suoi continui ripensamenti: "Hai pianto, sei stata male e ti hanno dato una suite. Nel momento in cui ci vai, devi essere felice di starci, invece poi volevi tornare in camera...". Di fronte alle accuse, Valeria chiede scusa ai coinquilini per il suo comportamento, definendolo infantile. Restano tuttavia le tensioni con Giulia Provvedi, con cui i tentativi di riappacificazione non hanno avuto successo. Selvaggia Lucarelli interviene sulle tensioni tra Valeria Marini e gli altri concorrenti, accusando la showgirl di alimentare continuamente le polemiche.
Scoppia la polemica dopo la diffusione di una clip che mostra le reazioni dei concorrenti al salvataggio di Marina La Rosa, preferita dal pubblico a Moreno Morello. Alcuni inquilini, tra cui Andreas Muller e Guendalina, avevano sperato nell'eliminazione di Marina, salvo poi accoglierla calorosamente al suo ritorno. Guendalina si scontra anche con Megan Ria e Alessandro Varsi, mentre Marina critica l'incoerenza dei concorrenti più giovani. Dallo studio interviene Moreno Morello, che prende le difese dei ragazzi raccontando un gesto d'affetto: "Ho trovato il bigliettino che avete messo nella mia scarpa, c'era scritto 'ti voglio bene' e ho voluto pubblicarlo perché la gente deve sapere che non siete inconsistenti, ma c'è molta sostanza e siete capaci di gesti genuini".
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