"Grande Fratello Vip", Valeria Marini minaccia l'abbandono: "Me ne voglio andare"

Terminata la performance, Valeria scoppia a piangere con Alex Belli, che cerca di consolarla: "Troppe cattiverie, non ce la faccio più. Noi dobbiamo far divertire". Poi ribadisce: "Si è creata una situazione che non mi piace". Già durante il confronto sulla caduta con Carmen, Valeria era apparsa amareggiata dalle prese in giro: "Povera me, mi faccio pena da sola". La conduttrice torna proprio sull'affetto del pubblico per incoraggiarla: "Valeria tu sei la nostra star, ci sono state 35 milioni di visualizzazioni, la gente ti ama". Infine, le chiede un ultimo sforzo per affrontare le nomination. Proprio durante le nomination Marini decide di nominare sé stessa, andando contro le regole del gioco. La showgirl riprende il proprio discorso: "Nomino me stessa ma non ne posso più di condividere una Casa sporca". Blasi, quinidi, la convoca in confessionale: "Sono agitata perché nessuno è venuto da me per capire come stavo e hanno ridacchiato tutti, sono entrati in camera alle 4 del mattino e io stavo male e non sono riuscita a dormire. Io vedo qui tanta falsità". "Delle volte la convivenza è fatta di alti e bassi - sono state le parole di Ilary Blasi -. Il pubblico però ti ama, ti invito a resistere".