"Grande Fratello Vip", Valeria Marini minaccia l'abbandono: "Me ne voglio andare"

"Voglio andare via, non ce la faccio più". Valeria Marini si sfoga durante la decima puntata del "Grande Fratello Vip" di venerdì 16 ottobre e chiede di abbandonare il reality. "Mi sono scocciata, è scattata la falsità. Non voglio fare il numero, voglio andare da mia madre e dalle persone che mi vogliono bene. Voglio uscire da questo inferno. Datemi la possibilità di andarmene".
"Non ho dormito per tre notti"
Ilary Blasi le chiede che cosa sia successo. Valeria descrive una convivenza diventata difficile: "Non mi piace la falsità che si è creata, non ce la faccio più psicologicamente, non ho dormito per 3 notti". E aggiunge: "Non sono adatta a stare in questa casa. Sorrisoni, persone che si mettono in mezzo".
La conduttrice la invita almeno a esibirsi con Carmen Di Pietro, come preparato durante la settimana. "Non mi va, ma per rispetto lo faccio", accetta Marini. Le due ballano nel Localino sulle note di "Vamos a bailar" di Paola & Chiara, ricevendo i complimenti dei coinquilini.
Le lacrime dopo il ballo
Terminata la performance, Valeria scoppia a piangere con Alex Belli, che cerca di consolarla: "Troppe cattiverie, non ce la faccio più. Noi dobbiamo far divertire". Poi ribadisce: "Si è creata una situazione che non mi piace". Già durante il confronto sulla caduta con Carmen, Valeria era apparsa amareggiata dalle prese in giro: "Povera me, mi faccio pena da sola". La conduttrice torna proprio sull'affetto del pubblico per incoraggiarla: "Valeria tu sei la nostra star, ci sono state 35 milioni di visualizzazioni, la gente ti ama". Infine, le chiede un ultimo sforzo per affrontare le nomination. Proprio durante le nomination Marini decide di nominare sé stessa, andando contro le regole del gioco. La showgirl riprende il proprio discorso: "Nomino me stessa ma non ne posso più di condividere una Casa sporca". Blasi, quinidi, la convoca in confessionale: "Sono agitata perché nessuno è venuto da me per capire come stavo e hanno ridacchiato tutti, sono entrati in camera alle 4 del mattino e io stavo male e non sono riuscita a dormire. Io vedo qui tanta falsità". "Delle volte la convivenza è fatta di alti e bassi - sono state le parole di Ilary Blasi -. Il pubblico però ti ama, ti invito a resistere".