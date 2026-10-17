"Grande Fratello Vip", Danto riabbraccia il padre Carmelo: "Sono orgoglioso di te"

Giancarlo Danto riabbraccia il padre Carmelo nella puntata del "Grande Fratello Vip" di venerdì 16 ottobre. Dopo aver raccontato i sacrifici della famiglia e il desiderio di sentirsi dire dal papà quanto sia orgoglioso di lui, il concorrente lo incontra a sorpresa nel Localino. Un abbraccio tra le lacrime, proprio nel giorno del compleanno di Carmelo, che rassicura il figlio: "Sono orgoglioso di te".
Il racconto di Danto
Prima dell'incontro, Danto ripercorre le difficoltà affrontate dai genitori per permettergli di crescere serenamente. Sacrifici che lo hanno spinto a partire, cercando nuove opportunità e un modo per aiutare la famiglia. Del padre racconta la forza, ma anche la difficoltà a mostrare le proprie emozioni.
"Vorrei che lui si togliesse la schermata da supereroe, ora vorrei sapesse che può contare su di me, mi manca tantissimo, oggi è il suo compleanno vorrei tanto abbracciarlo, sto impazzendo", confessa. Il suo desiderio è poter ricambiare il sostegno ricevuto, facendo capire al papà che adesso può appoggiarsi anche a lui.
La telefonata a vuoto e l'abbraccio
Nel Localino, Danto trova un telefono con cui dovrebbe parlare al padre. La chiamata, però, squilla a vuoto: Carmelo è già in confessionale e ascolta le parole del figlio, prima di raggiungerlo. Quando se lo ritrova davanti, Danto si scioglie in lacrime. Anche il padre si commuove e gli dice finalmente ciò che sperava di sentirsi dire. "Ho fatto questo grande passo per lui, sono orgoglioso e felice di tutto quello che sta facendo, io e la madre ci saremo sempre per lui", assicura Carmelo. Prima di andare via, il papà ringrazia i concorrenti per gli auguri ricevuti e lascia al figlio un consiglio: "Sii sempre te stesso, così".