"Grande Fratello Vip", Danto riabbraccia il padre Carmelo: "Sono orgoglioso di te"

Nel Localino, Danto trova un telefono con cui dovrebbe parlare al padre. La chiamata, però, squilla a vuoto: Carmelo è già in confessionale e ascolta le parole del figlio, prima di raggiungerlo. Quando se lo ritrova davanti, Danto si scioglie in lacrime. Anche il padre si commuove e gli dice finalmente ciò che sperava di sentirsi dire. "Ho fatto questo grande passo per lui, sono orgoglioso e felice di tutto quello che sta facendo, io e la madre ci saremo sempre per lui", assicura Carmelo. Prima di andare via, il papà ringrazia i concorrenti per gli auguri ricevuti e lascia al figlio un consiglio: "Sii sempre te stesso, così".