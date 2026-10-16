"Grande Fratello Vip", Valeria Marini commenta la caduta con Carmen Di Pietro: "Mi faccio pena da sola"
La concorrente, nonostante il video dell'incidente abbia raccolto 35 milioni di views, è rimasta dispiaciuta dall'eco avuto dal filmato e dall'atteggiamento dei suoi inquilini
© Da video
“Povera me, mi faccio pena da sola". Valeria Marini non riesce a ridere della caduta che l'ha vista protagonista insieme a Carmen Di Pietro al "Grande Fratello Vip". Nella puntata di venerdì 16 ottobre, Ilary Blasi torna sull'incidente diventato talmente virale da arrivare anche all'estero. La showgirl, però, appare ancora amareggiata per le prese in giro e ribadisce di essersi fatta male senza motivo.
Le scuse di Carmen
"Carmen voleva salire in braccio a Valeria Marini, una roba assurda", è stato commento il commento divertito di Alex Belli in confessionale. Una volta rientrati in studio, Ilary chiede direttamente alla responsabile dell'incidente, Carmen Di Pietro, quale fosse la sua intenzione: "Ma cosa volevi fare? Perché non l’hai avvisata?". Carmen riconosce l'errore e chiede scusa: "Volevo saltarle in braccio, ho sbagliato, è stato un incidente".
La conduttrice annuncia poi i numeri che il filmato ha fatto registrare sui social: 18 milioni di visualizzazioni sul solo profilo Instagram del programma, 35 milioni e mezzo complessivi. Della caduta si è parlato persino in Spagna, India e Turchia: un successo che non basta a risollevare l'umore di Valeria, rimasta seria mentre gli altri ridono dell’accaduto. "Siamo cadute insieme, nessuno è venuto a chiedere come stavamo. Voi stavate solo a sghignazzare - è stato l'attacco di Valeria Marini contro Marina La Rosa -. Solo il signor Alex Belli, Jonathan e Megan hanno voluto sapere come stavamo".
Lo specchio torna in studio
Intanto, lo specchio torna protagonista anche nella puntata del 16 ottobre: Ilary lo mostra ai concorrenti e chiede loro di decidere se farlo rientrare nella Casa. Nell’attesa, l’oggetto che aveva acceso il confronto tra le due viene affidato a Selvaggia Lucarelli.