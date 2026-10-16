"Grande Fratello Vip", Valeria Marini commenta la caduta con Carmen Di Pietro: "Mi faccio pena da sola"

La conduttrice annuncia poi i numeri che il filmato ha fatto registrare sui social: 18 milioni di visualizzazioni sul solo profilo Instagram del programma, 35 milioni e mezzo complessivi. Della caduta si è parlato persino in Spagna, India e Turchia: un successo che non basta a risollevare l'umore di Valeria, rimasta seria mentre gli altri ridono dell’accaduto. "Siamo cadute insieme, nessuno è venuto a chiedere come stavamo. Voi stavate solo a sghignazzare - è stato l'attacco di Valeria Marini contro Marina La Rosa -. Solo il signor Alex Belli, Jonathan e Megan hanno voluto sapere come stavamo".