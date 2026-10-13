"Grande Fratello Vip", Valeria cade insieme a Carmen: "Ho bisogno di un medico, sto sanguinando"

Fuori programma durante la puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 12 ottobre. Valeria Marini e Carmen Di Pietro vengono chiamate nella Nuvola da Ilary Blasi per decidere se tenere o meno lo specchio rotto di Carmen: una questione domestica che si chiude con la scelta di buttarlo via. Ed è proprio mentre le due si preparano a lasciare lo spazio che accade l'impensabile, in diretta: Carmen tenta di salire in braccio a Valeria, che perde l'equilibrio e finisce a terra rovinosamente, davanti a tutti.
"Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico", dice la showgirl, coprendosi la bocca. Poi, nonostante la concitazione, prova a ridimensionare quanto è appena successo e scagiona l'amica: "Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l'effetto dello specchio che se n'è andato".
La compagna di avventura non si sottrae alle proprie responsabilità e si scusa immediatamente, sia con lei sia con chi sta guardando da casa. "Doveva essere un gioco, mi dispiace. Io volevo saltare in braccio su di lei, ma Valeria è molto più alta di me, io volevo solo andarle a cavalcioni", spiega, ricostruendo alla lettera un gesto giocoso che ha però prodotto conseguenze ben poco divertenti per le dirette interessate.
L'episodio si chiude con un epilogo decisamente più leggero. Visitata la dottoressa in confessionale, le due donne tornano in studio in tutt'altro umore: ridono, scherzano, si rassicurano a vicenda e riguardano divertite il filmato della caduta, trasformando in un aneddoto da raccontare quello che per qualche minuto aveva fatto temere il peggio.