"Grande Fratello Vip", Valeria cade insieme a Carmen: "Ho bisogno di un medico, sto sanguinando"

"Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico", dice la showgirl, coprendosi la bocca. Poi, nonostante la concitazione, prova a ridimensionare quanto è appena successo e scagiona l'amica: "Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l'effetto dello specchio che se n'è andato".