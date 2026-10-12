"Grande Fratello Vip", Andreas non perdona Jonathan: "Sono passato per omofobo davanti a mia moglie e alle mie figlie"

È quest'ultimo a muovere le accuse, contestando al ballerino un atteggiamento da bullo tenuto nei giorni precedenti, in particolare ai danni di Danto, di cui ha minacciato di svelare il contenuto di alcune sue chat private. Muller non nega e, in diretta, ammette di aver esagerato: "Quando ho visto che anche Danto stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui".