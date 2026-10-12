"Grande Fratello Vip", Andreas non perdona Jonathan: "Sono passato per omofobo davanti a mia moglie e alle mie figlie"

La nona puntata del "Grande Fratello Vip" si apre con la Casa spaccata in due, tra giovani e veterani, e un confronto acceso tra le due fazioni. A finire sotto i riflettori sono soprattutto Marina La Rosa e Andreas Muller da un lato, Jonathan Kashanian dall'altro.
È quest'ultimo a muovere le accuse, contestando al ballerino un atteggiamento da bullo tenuto nei giorni precedenti, in particolare ai danni di Danto, di cui ha minacciato di svelare il contenuto di alcune sue chat private. Muller non nega e, in diretta, ammette di aver esagerato: "Quando ho visto che anche Danto stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui".
Poi allarga il discorso al proprio vissuto, spiegando da dove nasce quella tensione: "Jonathan mi dice che divento aggressivo… Io vengo qua dentro con un mio bagaglio, mi mancano le mie figlie, mia moglie". E chiarisce perché, su quel punto, non riesce a passare sopra: "Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato da omofobo. Io mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie".
Sul rapporto con Danto, invece, il tono si distende. "Andreas era molto nervoso, io pure…", riconosce l'influencer, ricordando il clima pesante di quei giorni. Poi la precisazione su come stanno ora le cose tra loro: "In realtà non ci sono mai state delle scuse da parte sua, ma con il tempo abbiamo ricominciato a parlare e a convivere".