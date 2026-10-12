"Grande Fratello Vip", la diretta della nona puntata

Il bacio tra Giacomo e Valeria - La diretta si apre con una clip che ripercorre l'avvicinamento tra Valeria Marini e Giacomo Gallani negli ultimi giorni nella Casa. Complici le prove per l'esibizione della settimana, tra i due è scattato anche un bacio. La showgirl, rivedendo il filmato, prova a sdrammatizzare: "Voi siete bravissimi con i montaggi. Il bacio c'era perché era nella coreografia". La replica di Selvaggia Lucarelli arriva immediata: "Gli autori sono molto bravi, ma la lingua non l'hanno montata loro". Chiuso il botta e risposta, i due - su richiesta del pubblico in studio - si scambiano anche un bacio in diretta.