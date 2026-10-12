"Grande Fratello Vip", la diretta della nona puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Lunedì 12 ottobre settembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la nona puntata di "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Ilary Blasi e la coppia formata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
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Il bacio tra Giacomo e Valeria - La diretta si apre con una clip che ripercorre l'avvicinamento tra Valeria Marini e Giacomo Gallani negli ultimi giorni nella Casa. Complici le prove per l'esibizione della settimana, tra i due è scattato anche un bacio. La showgirl, rivedendo il filmato, prova a sdrammatizzare: "Voi siete bravissimi con i montaggi. Il bacio c'era perché era nella coreografia". La replica di Selvaggia Lucarelli arriva immediata: "Gli autori sono molto bravi, ma la lingua non l'hanno montata loro". Chiuso il botta e risposta, i due - su richiesta del pubblico in studio - si scambiano anche un bacio in diretta.