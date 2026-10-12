"Grande Fratello Vip", Marina fa pace con Alex: "È il più normale qua dentro"

Dopo gli scontri e le tensioni delle scorse settimane, al "Grande Fratello Vip" è tornato il sereno tra Alex Belli e Marina La Rosa. Una distensione che ha insospettito parecchi concorrenti, Megan Ria e Jonathan Kashanian in testa, che hanno fiutato dietro quella ritrovata armonia qualcosa di meno spontaneo.
Belli respinge al mittente i sospetti e rivendica la propria libertà di movimento all'interno del gioco. "Non siamo diventati amici, l'ho rivalutata. Si deve restare nemici per tutto il gioco?", replica, quasi a ricordare che le alleanze in una Casa possono cambiare senza che questo debba destare scandalo. Poi aggiunge, senza giri di parole: "Sono un giocatore libero, non ho bisogno di alleati o discepoli".
Anche la diretta interessata mette le cose in chiaro, ammettendo che all'inizio l'uomo "non mi stava simpaticissimo". Il cambio di rotta, spiega, è arrivato con il tempo e con il confronto quotidiano: "Con tante cose che accadono qua dentro mi sembra il più normale". Sul cambio di opinione, del resto, non vede alcuno scandalo, anzi ne fa quasi una questione di principio: "La coerenza ce l'ha solo chi non ha idee".
Dallo studio, Cesara Buonamici si diverte nel constatare quanto l'intesa tra i due faccia discutere il resto della Casa. "Fanno rosicare tutti", osserva divertita, prima di ricordare che i rapporti all'interno del reality non restano mai gli stessi: "Chi non cambia finisce male, non è una roba statica la Casa".
Selvaggia Lucarelli, invece, preferisce pungere il presunto stratega, ricostruendo i suoi calcoli con la precisione di chi ha studiato ogni mossa: "Tu hai pensato di dare la tua fedeltà alla setta di Marina con i veterani, che chiameremo Marines, votando Jonathan".