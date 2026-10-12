"Grande Fratello Vip", Gian Marco lascia la Casa: l'addio a Piera Meloni

Prima di raggiungere l'uscita, Gian Marco ha salutato tutti gli inquilini e si è rivolto anche ad Alessandro Roncaccia, chiedendogli di non pensare che ce l'avesse con lui. Poi ha abbracciato Piera e le ha detto: "Spero di rivederti. In bocca al lupo per tutto. Ti amo tanto. Ci sono sempre per te". La ragazza lo ha ringraziato per la loro storia: "Sei la persona più incredibile che io abbia incontrato in vita mia - ha detto -. Ti ringrazio per quello che mi hai fatto provare, per tutto quello che ci siamo dati e ci siamo detti". Poi, con la voce spezzata, ha cercato di rassicurarlo: "Stai tranquillo, so che non è semplice. Io lo faccio per te". Quando la Porta Rossa si è aperta, Gian Marco le ha sussurrato "Ciao amore" prima di lasciare la Casa.