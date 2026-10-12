"Grande Fratello Vip", Gian Marco lascia la Casa: l'addio a Piera Meloni

Dopo aver trascorso del tempo nella Casa del "Grande Fratello Vip" Gian Marco, il fidanzato di Piera Meloni, è andato via. I due hanno avuto modo di confrontarsi sulla loro relazione, decidendo di di chiuderla. Prima di uscire dalla Casa Gian Marco ha salutato Piera davanti alla Porta Rossa, in un momento segnato dalla commozione di entrambi.
Prima di raggiungere l'uscita, Gian Marco ha salutato tutti gli inquilini e si è rivolto anche ad Alessandro Roncaccia, chiedendogli di non pensare che ce l'avesse con lui. Poi ha abbracciato Piera e le ha detto: "Spero di rivederti. In bocca al lupo per tutto. Ti amo tanto. Ci sono sempre per te". La ragazza lo ha ringraziato per la loro storia: "Sei la persona più incredibile che io abbia incontrato in vita mia - ha detto -. Ti ringrazio per quello che mi hai fatto provare, per tutto quello che ci siamo dati e ci siamo detti". Poi, con la voce spezzata, ha cercato di rassicurarlo: "Stai tranquillo, so che non è semplice. Io lo faccio per te". Quando la Porta Rossa si è aperta, Gian Marco le ha sussurrato "Ciao amore" prima di lasciare la Casa.
Il conforto degli inquilini
Rimasta sola, Piera è stata raggiunta da Federica Morello e Jonathan Kashanian. Federica ha riconosciuto la sincerità della ragazza: "Non può costringersi ad amare una persona solo perché apparentemente perfetta". Jonathan ha osservato che Gian Marco sembrava intenzionato a costruire una famiglia con lei. "A vent'anni si deve permettere di avere delle esperienze", ha detto, invitando Piera a non prendere decisioni affrettate. La concorrente ha spiegato di sentirsi sollevata, pur sapendo che alcuni sentimenti vanno accettati.