"Grande Fratello Vip", Piera in lacrime abbraccia il fidanzato: "Scusami, mettiamo un punto"

Nella puntata di lunedì 5 ottobre del "Grande Fratello Vip", Piera Meloni incontra il fidanzato Gian Marco che entrato in Casa commenta con lei gli ultimi avvenimenti e la lettera che le ha fatto recapitare la scorsa volta. Tra i due scatta un lungo abbraccio e Piera in lacrime gli sussurra all'orecchio: "Scusami".
"Quando sei entrata nella Casa hai detto che è molto limitante fare questa esperienza da fidanzata. Mi prendo la responsabilità di averti caricato di mie paure e paranoie, ma non capisco perché hai avuto bisogno di dire quelle cose" chiede il fidanzato. "I primi giorni quando parlavo anche solo con qualcuno, il mio pensiero era per te, pensavo a quello che avresti visto e come lo avresti interpretato. Sembra una frase fatta, ma ti giuro che finché non sei qui dentro non puoi renderti conto di cosa succede nel tuo cervello" prova a giustificarsi Piera.
"E lo hai fatto comunque" la gela il fidanzato, che aggiunge "non mi devi amore eterno, ma almeno sincerità. Abbiamo preso casa insieme un mese fa. Perché non mi hai detto che avevi dei dubbi prima di prendere casa?". Anche davanti l'analisi lucidissima di Gian Marco, Piera ribadisce che non è stato intenzionale questo suo mentire.
Poi a Ilary Blasi il ragazzo confida: "Ero sicuro di Piera, per questo mi sono tatuato il suo nome su una mano poco dopo la sua entrata nella Casa. Quando ha letto la mia lettera a tavola, con persone che le hanno dato cinque pareri diversi, mi sono sentito preso in giro".
In seguito Gian Marco si confronta anche con Roncaccia, e quando arriva il momento di uscire dalla Porta Rossa il ragazzo chiede a Piera: "È finita o non è finita?". La ragazza piange e fa fatica a parlare, poi risponde: "Mettiamo un punto". La VIP spiega che per lei è difficile prendere una decisione dentro la Casa. Nonostante questo, però, i due si salutano con quello che sembra essere un addio definitivo.