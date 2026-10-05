"Grande Fratello Vip", Piera in lacrime abbraccia il fidanzato: "Scusami, mettiamo un punto"

"Quando sei entrata nella Casa hai detto che è molto limitante fare questa esperienza da fidanzata. Mi prendo la responsabilità di averti caricato di mie paure e paranoie, ma non capisco perché hai avuto bisogno di dire quelle cose" chiede il fidanzato. "I primi giorni quando parlavo anche solo con qualcuno, il mio pensiero era per te, pensavo a quello che avresti visto e come lo avresti interpretato. Sembra una frase fatta, ma ti giuro che finché non sei qui dentro non puoi renderti conto di cosa succede nel tuo cervello" prova a giustificarsi Piera.