"Grande Fratello Vip", la diretta dell'ottava puntata

Venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna "Grande Fratello Vip" con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata vedrà Piera Meloni incontrare nuovamente il fidanzato Gian Marco, Francesca Manzini preparare un'esibizione con Valeria Marini e Giulia Provvedi ricevere un messaggio dalla mamma. Spazio anche alle alleanze e alle nomination, mentre Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello si sfideranno al televoto: uno sarà eliminato.