SU CANALE 5

"Grande Fratello Vip", la diretta dell'ottava puntata

Emozioni, scontri e colpi di scena: segui la diretta del 9 ottobre del reality condotto da Ilary Blasi

09 Ott 2026 - 20:49
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Venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna "Grande Fratello Vip" con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata vedrà Piera Meloni incontrare nuovamente il fidanzato Gian Marco, Francesca Manzini preparare un'esibizione con Valeria Marini e Giulia Provvedi ricevere un messaggio dalla mamma. Spazio anche alle alleanze e alle nomination, mentre Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello si sfideranno al televoto: uno sarà eliminato.

In aggiornamento

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali

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© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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