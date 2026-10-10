"Grande Fratello Vip", da Maradona a Sylvester Stallone: Carmen Di Pietro parla dei suoi amori

Nell'ottava puntata del "Grande Fratello Vip" c'è stato spazio anche per Carmen Di Pietro, che ha parlato dei suoi amori più celebri. A introdurre l'argomento è Ilary Blasi, che ricorda con la concorrente alcune delle relazioni vissute dalla showgirl. Tra queste c'è quella con Diego Armando Maradona, di cui Carmen rievoca i "grandi palleggi". Poi c'è Sylvester Stallone: di lui, invece, ricorda soprattutto i muscoli possenti.
Spontanea come al solito, Carmen non si sottrae dall'assegnare un voto ai suoi flirt illustri: 10 a Maradona e 8 a Stallone. "Oggi con Stallone sarei a Hollywood. Il mio uomo ideale non deve essere tirchio, se ha un po' di pancetta non importa", racconta la concorrente, che scherza anche sulle qualità del campione argentino.
Ma non è finita, perché il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa per l'inquilina: un appuntamento al buio con Rocco, sosia di Stallone. Prima di incontrarlo però, Carmen può fargli alcune domande senza vederlo per capire se c'è intesa e che tipo di persona abbia davanti, esprimendo le proprie ambizioni sulla sua prossima storia.
Carmen vorrebbe un uomo che non si depili, che non sia disordinato e che le lasci una pensione. Terminato il gioco delle domande, arriva finalmente il momento di incontrare Rocco. La concorrente sembra apprezzare la sorpresa e, dopo averlo conosciuto, si dice così soddisfatta da sperare che lui resti nella Casa: sarà nato un amore?