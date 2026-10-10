"Grande Fratello Vip", da Maradona a Sylvester Stallone: Carmen Di Pietro parla dei suoi amori

Ma non è finita, perché il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa per l'inquilina: un appuntamento al buio con Rocco, sosia di Stallone. Prima di incontrarlo però, Carmen può fargli alcune domande senza vederlo per capire se c'è intesa e che tipo di persona abbia davanti, esprimendo le proprie ambizioni sulla sua prossima storia.