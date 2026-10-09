"Grande Fratello Vip", Jonathan chiarisce su Andreas Muller: "Non volevo dire che è omofobo"

Dalla scorsa puntata del "Grande Fratello Vip", tra Jonathan e Andreas Müller è calato il gelo. Al centro dello scontro, un epiteto che il ballerino avrebbe rivolto allo stilista: Andreas ha negato di averlo detto e ha accusato Jonathan di aver strumentalizzato la vicenda.
Durante l'appuntamento del 9 ottobre, Kashanian ha voluto chiarire: "Nell'ultima puntata c'è stato un equivoco - ha detto -. Andreas mi ha definito più volte acida, ma non credo che lui sia omofobo. Ho detto solo che il modo di definirmi non è stato carino, ma non penso sia omofobo". Andreas ha confermato il proprio giudizio sul coinquilino: "È una persona che non è sincera e non mi trasmette fiducia. Raggira qualsiasi cosa, si finisce in una retorica dove non voglio finire. Lui stesso, in maniera autoironica, parla al femminile". Poi Jonathan ha ribadito: "Andreas, sei aggressivo e intollerante".
Dopo il botta e risposta, anche Marina La Rosa è intervenuta nella discussione: "Questo è un gioco e rovinare una persona in quel modo non è corretto. Lui si rivolge a se stesso al femminile, si mostra disponibile e poi trova un modo per ferirti". Giancarlo Danto, che ha parlato con entrambi durante la settimana, ha commentato: "Jonathan è stato pesante, ha fatto passare Andreas per quello che non è".
La discussione, dalla Casa è arrivata allo studio. Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto responsabilità da entrambe le parti: "Andreas ha detto una frase infelice, non è che dobbiamo assolverlo. Marina è amica sua e lo ha assolto. Detto questo, io non ho sentito scuse da parte sua. Jonathan invece ha fatto il furbo e ha fatto intendere altro, mettendolo in cattiva luce". Cesara Buonamici si schiera dalla parte di Muller: "Io salvo Andreas. Jonathan ha due registri, uno serio e uno scherzoso. A lui non sfugge nulla: hai voluto usare il registro serio su quella che era una semplice battuta. Hai fatto il furbo". Una pace, per ora, è da escludersi, almeno stando a quanto detto da Andreas: "Non mi va a genio".