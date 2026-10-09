"Grande Fratello Vip", Jonathan chiarisce su Andreas Muller: "Non volevo dire che è omofobo"

La discussione, dalla Casa è arrivata allo studio. Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto responsabilità da entrambe le parti: "Andreas ha detto una frase infelice, non è che dobbiamo assolverlo. Marina è amica sua e lo ha assolto. Detto questo, io non ho sentito scuse da parte sua. Jonathan invece ha fatto il furbo e ha fatto intendere altro, mettendolo in cattiva luce". Cesara Buonamici si schiera dalla parte di Muller: "Io salvo Andreas. Jonathan ha due registri, uno serio e uno scherzoso. A lui non sfugge nulla: hai voluto usare il registro serio su quella che era una semplice battuta. Hai fatto il furbo". Una pace, per ora, è da escludersi, almeno stando a quanto detto da Andreas: "Non mi va a genio".