"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini torna nella Casa: insegnerà la coreografia a Valeria Marini

L'annuncio arriva mentre i Vip sono riuniti in salone. A leggere il comunicato ufficiale è proprio la concorrente, che scopre la sorpresa riservata a lei dopo essere stata esclusa più volte dalle scelte del gruppo durante la settimana. "Valeria questa settimana il gruppo ti ha escluso più volte dalle sue scelte, per questo il Grande Fratello ha deciso che sarai la protagonista stellare dell'esibizione della puntata di venerdì. Ma attenzione! Non sarai l'unica star e avrai anche un grandissimo aiuto a sorpresa".