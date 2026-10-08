"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini torna nella Casa: insegnerà la coreografia a Valeria Marini
Dopo essere stata più volte esclusa dagli altri inquilini, il "Grande Fratello" ha scelto per la concorrente un'insegnante speciale per la concorrente
© Da video
Valeria Marini torna al centro della scena al "Grande Fratello Vip". Nella puntata di venerdì 9 ottobre in prima serata su Canale 5 la showgirl sarà protagonista di un'esibizione sulle note di "Waka Waka" di Shakira, accompagnata da Alessandro Varsi e Giacomo Gallani. Per preparare la coreografia, nella Casa arriva a sorpresa Francesca Manzini, accolta con entusiasmo dai concorrenti.
Il comunicato per Valeria
L'annuncio arriva mentre i Vip sono riuniti in salone. A leggere il comunicato ufficiale è proprio la concorrente, che scopre la sorpresa riservata a lei dopo essere stata esclusa più volte dalle scelte del gruppo durante la settimana. "Valeria questa settimana il gruppo ti ha escluso più volte dalle sue scelte, per questo il Grande Fratello ha deciso che sarai la protagonista stellare dell'esibizione della puntata di venerdì. Ma attenzione! Non sarai l'unica star e avrai anche un grandissimo aiuto a sorpresa".
Francesca Manzini entra nella Casa
Subito dopo, nella Casa, suona il citofono e dalla Porta Rossa entra Francesca Manzini. Sarà lei ad aiutare Valeria nella preparazione dello spettacolo e a scegliere i due concorrenti che la affiancheranno: Alessandro Varsi e Giacomo Gallani. Il trio dovrà cimentarsi con il celebre brano di Shakira ma prima di mettersi al lavoro, Manzini rivolge un consiglio alla protagonista: "Concentrati su di te". Le prove si aprono subito con un assaggio della coreografia: Valeria e Francesca accennano qualche passo, ma per vedere l'intera coreografia bisogna aspettare la puntata di venerdì.