"Grande Fratello Vip", Piera Meloni sul fidanzato: "Lo amo, ma non quanto meriterebbe"

A un giorno dal confronto con il fidanzato Gian Marco, Piera Meloni torna a parlare della fine della loro relazione nella Casa del "Grande Fratello Vip". Durante la settima puntata, la concorrente aveva avuto la possibilità di incontrarlo e, dopo settimane di dubbi, aveva deciso di mettere un punto alla loro storia. Una scelta sulla quale ora prova a fare chiarezza insieme a Marina La Rosa.
Piera ammette innanzitutto di ricordare poco di quanto accaduto durante l'incontro. "Non mi ricordo cosa ci siamo detti", confessa alla coinquilina. Poi aggiunge: "Vorrei analizzare le frasi, le parole". Marina, che ha assistito al confronto, dice invece di essere rimasta colpita dall'atteggiamento di Gian Marco: "Ha fatto un discorso bellissimo".
I dubbi di Piera Meloni
A preoccupare Piera è soprattutto ciò che potrebbe accadere una volta terminata l'esperienza nel reality. "E se esco fuori e me ne pento? Ormai è successo", ammette. Marina prova allora a riportare l'attenzione sui dubbi che la concorrente aveva già manifestato prima dell'incontro: "Se dopo un anno che stai con uno hai già dei dubbi, è già una risposta. Vuol dire che non è quello che vuoi".
Nel ragionare sulle parole pronunciate da Gian Marco, le due tornano anche sulle emozioni vissute da Piera nella Casa. "Ha ragione, ci sono le emozioni, ma quanto possono durare queste emozioni?", osserva Marina, invitandola a capire cosa desideri realmente. Piera non nasconde di provare ancora un sentimento importante per il fidanzato, ma riconosce allo stesso tempo che qualcosa nel loro rapporto si è incrinato. Vorrebbe comunque avere un nuovo chiarimento: "Io avrei voglia di parlarci". La decisione presa, però, non sembra averle provocato il dolore che si aspettava: "Ci ho pensato, ma non sono stata male. Lo amo, ma non quanto meriterebbe".
Marina la invita quindi a non farsi condizionare dalla paura di sbagliare: "Devi avere solo la certezza, la sicurezza e il coraggio". Per Piera restano ancora alcune domande, ma il confronto con Gian Marco sembra aver reso più concreti dubbi che nella Casa si trascinavano ormai da settimane.