"Grande Fratello Vip", Piera Meloni sul fidanzato: "Lo amo, ma non quanto meriterebbe"

A preoccupare Piera è soprattutto ciò che potrebbe accadere una volta terminata l'esperienza nel reality. "E se esco fuori e me ne pento? Ormai è successo", ammette. Marina prova allora a riportare l'attenzione sui dubbi che la concorrente aveva già manifestato prima dell'incontro: "Se dopo un anno che stai con uno hai già dei dubbi, è già una risposta. Vuol dire che non è quello che vuoi".