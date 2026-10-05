"Grande Fratello Vip", la diretta della settima puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
Lunedì 5 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Nella Casa nascono fazioni e alleanze, fino a un segreto patto di non belligeranza tra alcuni concorrenti. Questa sera il patto verrà svelato e gli equilibri saranno messi alla prova. Guendalina Tavassi è accusata da Moreno Morello di aver pilotato le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello, da altri concorrenti di seminare zizzania. Andreas Müller, invece, è in crisi dopo essere stato definito uno dei "comodini" della Casa.
Piera Meloni avrà un confronto con il fidanzato Gian Marco, che entrerà nella Casa per parlare della loro storia. Jonathan Kashanian riceverà una sorpresa: potrà vedere la sua amica Michelle Hunziker solo dopo aver superato una prova del "perfido" Grande Fratello. Tra Alex Belli e Marina La Rosa continuano provocazioni e battute, ma sembra emergere anche una curiosa attrazione.
Il verdetto del televoto svelerà chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione tra Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello.
La festa che ha diviso la Casa - Qualche giorno fa una festa ha diviso la Casa e Valeria Marini ha ammesso di non voler più restare nel programma perché è stata esclusa dal party. Insieme a lei, sono rimasti fuori Federica Morello, Moreno Morello, Danto, Carmen Di Pietro e Alex Belli. Quest'ultimo ne ha approfittato per ricordare ai concorrenti che erano con lui di non fidarsi di Marina La Rosa.
Andreas vs Jonathan - Andreas Muller, stanco della sua posizione di comodino, attacca Danto: "Hai detto a tutti che ho un'antipatia per Jonathan". Il ballerino consiglia a Danto di non passare il tempo a origliare le conversazioni degli altri, ma a farsi il suo percorso. In difesa di Danto interviene Moreno che accusa Andreas di essere "lo specchio riflesso di Marina". Jonathan, tirato in ballo, rivela di essere deluso dal comportamento di Andreas: "Mi hai dato dell'acida, cosa che non trovo molto carino". A dare manforte a Jonathan è anche dallo studio Selvaggia Lucarelli, che ritiene che il ballerino dovrebbe misurare le parole. Il ballerino prova a difendersi dicendo di avere diversi amici omosessuali.
Carmen Di Pietro si scontra con Marina La Rosa - Piccolo scontro nella Casa Carmen e Marina. La prima ha accusato la seconda di essere una vipera, mentre la seconda ritiene che Carmen stia recitando una parte. Richiamate all'attenzione da Ilary Blasi, però, le due concorrenti ammettono di aver già fatto pace. Intanto il primo risultato del televoto svela che Guendalina Tavassi e Marina La Rosa sono salve e non andranno all'eliminazione.
Piera si confronta con il fidanzato Gian Marco - Gian Marco entra nella Casa e tra lui e Piera scatta un lungo abbraccio: "Scusami" dice la ragazza. "Quando sei entrata nella Casa hai detto che è molto limitante fare questa esperienza da fidanzata. Mi prendo la responsabilità di averti caricato di mie paure e paranoie, ma non capisco perché hai avuto bisogno di dire quelle cose" chiede il ragazzo. "I primi giorni quando parlavo anche solo con qualcuno, il mio pensiero era per te, pensavo a quello che avresti visto e come lo avresti interpretato. Sembra una frase fatta, ma ti giuro che finché non sei qui dentro non puoi renderti conto di cosa succede nel tuo cervello" prova a giustificarsi Piera. "E lo hai fatto comunque" la gela il fidanzato, che aggiunge "non mi devi amore eterno, ma almeno sincerità. Abbiamo preso casa insieme un mese fa. Perché non mi hai detto che avevi dei dubbi prima di prendere casa?". All'analisi lucidissima di Gian Marco, Piera ribadisce che non è stato intenzionale questo suo mentire.
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer