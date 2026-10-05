"Grande Fratello Vip", la diretta della settima puntata

Piera si confronta con il fidanzato Gian Marco - Gian Marco entra nella Casa e tra lui e Piera scatta un lungo abbraccio: "Scusami" dice la ragazza. "Quando sei entrata nella Casa hai detto che è molto limitante fare questa esperienza da fidanzata. Mi prendo la responsabilità di averti caricato di mie paure e paranoie, ma non capisco perché hai avuto bisogno di dire quelle cose" chiede il ragazzo. "I primi giorni quando parlavo anche solo con qualcuno, il mio pensiero era per te, pensavo a quello che avresti visto e come lo avresti interpretato. Sembra una frase fatta, ma ti giuro che finché non sei qui dentro non puoi renderti conto di cosa succede nel tuo cervello" prova a giustificarsi Piera. "E lo hai fatto comunque" la gela il fidanzato, che aggiunge "non mi devi amore eterno, ma almeno sincerità. Abbiamo preso casa insieme un mese fa. Perché non mi hai detto che avevi dei dubbi prima di prendere casa?". All'analisi lucidissima di Gian Marco, Piera ribadisce che non è stato intenzionale questo suo mentire.