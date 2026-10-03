"Grande Fratello Vip", la lettera del fidanzato di Piera Meloni: "Dieci giorni per dimenticarmi"

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Per Piera Meloni arriva uno dei momenti più difficili dall'inizio della sua esperienza al "Grande Fratello Vip". Dopo giorni di dubbi e sensi di colpa la ragazza non ha interrotto la sua vicinanza ad Alessandro Roncaccia. Una situazione che viene seguita anche da fuori, con il fidanzato Gian Marco spettatore passivo. Quest'ultimo ha però deciso di farsi sentire inviando una lettera a Piera, che la costringe a fare i conti con quanto sta accadendo dentro e fuori dalla Casa.
La crisi di Piera
Negli ultimi giorni Piera non ha nascosto di sentirsi distante dal fidanzato e, allo stesso tempo, di provare qualcosa per Roncaccia. Anche gli altri concorrenti hanno iniziato a interrogarsi sul loro rapporto. Federica Morello ha criticato l'atteggiamento della coinquilina, mentre Andreas Müller l'ha invitata a seguire i propri sentimenti. Durante la puntata è lo stesso Roncaccia, su domanda di Ilary Blasi, ad ammettere apertamente il proprio interesse: "Quando mi chiedete di prendere una posizione è difficile. Se mi piace Piera? Sì". Poco dopo Piera viene invitata nel Localino, mentre Jonathan Kashanian recupera in Confessionale una busta indirizzata proprio a lei. È la lettera di Gian Marco.
La lettera di Gian Marco
Nel videomessaggio, accompagnato dalle immagini della loro storia, il ragazzo ripercorre quanto accaduto dall'ingresso di Piera nella Casa: "Da quando sei entrata nella Casa sembrano passati mesi, all'inizio mi ha reso felice, ma quando hai iniziato a manifestare i tuoi dubbi ho capito. I tuoi dubbi hanno un nome e un cognome. Ti sono bastati dieci giorni", dice con amarezza Gian Marco. Tuttavia il messaggio si chiude un'apertura: "Diamoci una possibilità di parlarci e guardarci negli occhi. Ti voglio bene, ah e buon anniversario".
La risposta di Piera
La reazione della concorrente è immediata: in lacrime Piera riconosce il dolore provocato al fidanzato: "Lo ringrazio perché ha mostrato di essere un ragazzo intelligente, il ragazzo di cui mi sono innamorata". Poi arrivano le scuse e la promessa di un confronto una volta terminata la sua esperienza nella Casa: "Non avrei mai voluto che lui stesse male per colpa mia - ha proseguito Piera -. Mi dispiace di non avergli detto prima determinate cose. Appena uscirò da qui la prima cosa che farò è vederci. La nostra storia ha bisogno di questo, dobbiamo dirci tutto quello che non ci siamo detti fino ad oggi". La lettera di Gian Marco non cancella i dubbi di Piera, ma rimette al centro una relazione che la concorrente sente di dover affrontare fino in fondo prima di capire quale direzione prendere. "Le risposte non gliele darà Gian Marco, quelle che le servono ce l'ha dentro di lei", è il parere di Selvaggia Lucarelli.