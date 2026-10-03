"Grande Fratello Vip", la lettera del fidanzato di Piera Meloni: "Dieci giorni per dimenticarmi"

La reazione della concorrente è immediata: in lacrime Piera riconosce il dolore provocato al fidanzato: "Lo ringrazio perché ha mostrato di essere un ragazzo intelligente, il ragazzo di cui mi sono innamorata". Poi arrivano le scuse e la promessa di un confronto una volta terminata la sua esperienza nella Casa: "Non avrei mai voluto che lui stesse male per colpa mia - ha proseguito Piera -. Mi dispiace di non avergli detto prima determinate cose. Appena uscirò da qui la prima cosa che farò è vederci. La nostra storia ha bisogno di questo, dobbiamo dirci tutto quello che non ci siamo detti fino ad oggi". La lettera di Gian Marco non cancella i dubbi di Piera, ma rimette al centro una relazione che la concorrente sente di dover affrontare fino in fondo prima di capire quale direzione prendere. "Le risposte non gliele darà Gian Marco, quelle che le servono ce l'ha dentro di lei", è il parere di Selvaggia Lucarelli.