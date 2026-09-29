"Grande Fratello Vip", Piera Meloni sul fidanzato: "Con lui dovrei chiudere a prescindere"

Piera chiarisce che le difficoltà non sarebbero nate nella Casa e non dipenderebbero esclusivamente dal legame creato con Roncaccia. "Ci sono tutta una serie di problematiche già da prima. Se l'amore fosse stato così grande non mi sarei neanche fatta determinati dubbi", ammette. La concorrente sembra avere già un'idea precisa anche su un eventuale confronto con il fidanzato all'interno del programma: "Con lui ci dovrei chiudere a prescindere. Anche se lui dovesse venire qui, gli dico: 'Guarda, chiudiamola qua e quando esco ne parliamo. Ora non posso parlarne davanti a tutti'".