"Grande Fratello Vip", Piera Meloni sul fidanzato: "Con lui dovrei chiudere a prescindere"
La concorrente si confronta con gli altri sui dubbi emersi nella Casa: "Se l'amore fosse stato così grande non mi sarei fatta determinate domande"
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I dubbi di Piera Meloni sulla relazione con il fidanzato Gian Marco sembrano diventare sempre più concreti. Dopo le tensioni degli ultimi giorni e la vicinanza con Alessandro Roncaccia, la concorrente del "Grande Fratello Vip" si è confrontata con Andreas Müller, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, arrivando a parlare apertamente della possibilità di chiudere il rapporto.
La volontà di chiudere
Piera chiarisce che le difficoltà non sarebbero nate nella Casa e non dipenderebbero esclusivamente dal legame creato con Roncaccia. "Ci sono tutta una serie di problematiche già da prima. Se l'amore fosse stato così grande non mi sarei neanche fatta determinati dubbi", ammette. La concorrente sembra avere già un'idea precisa anche su un eventuale confronto con il fidanzato all'interno del programma: "Con lui ci dovrei chiudere a prescindere. Anche se lui dovesse venire qui, gli dico: 'Guarda, chiudiamola qua e quando esco ne parliamo. Ora non posso parlarne davanti a tutti'".
Il confronto con gli altri vip
A provare ad aiutarla sono soprattutto Andreas e Guendalina. Müller le fa notare che la sicurezza e la stabilità offerte da una relazione non coincidono necessariamente con l'amore, mentre Guendalina sottolinea come i problemi sembrino precedenti all'ingresso nella Casa. Piera continua però a sentirsi frenata dal timore di far soffrire una persona che considera buona. Gli altri concorrenti la invitano a non lasciare che i sensi di colpa condizionino il suo percorso. Per il momento, la ragazza preferisce rimandare il confronto definitivo a quando sarà fuori dal reality, pur lasciando intendere che la sua decisione potrebbe essere già maturata.