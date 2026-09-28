"Grande Fratello Vip", la diretta della quinta puntata

Marina La Rosa e Alex Belli si confrontano nella Mystery dopo giorni di tensioni e frecciate reciproche. La prima lo accusa di aver reagito male alla Nomination e critica alcune sue battute sulle scelte alimentari vegetariane. Belli, invece, sostiene che Marina non si sia ancora mostrata davvero e la definisce "la miglior giocatrice di tutti". Selvaggia Lucarelli si dice affascinata dalla dinamica tra i due e osserva che Marina ha stretto soprattutto rapporti con i concorrenti più giovani, mentre Cesara Buonamici definisce il confronto "uno scontro tra giganti".