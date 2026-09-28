"Grande Fratello Vip", la diretta della quinta puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
Lunedì 28 settembre torna in prima serata su Canale 5 "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della puntata il confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, sempre più ai ferri corti, il racconto di Andreas Müller sul suo amore per la danza e l'incontro a sorpresa con la madre, oltre alla crisi sentimentale di Piera Meloni e al ruolo di Alessandro Roncaccia. Spazio anche all’esibizione di Valeria Marini e Moreno Morello, chiamati a salvare il budget della spesa della Casa, mentre il televoto decreterà la prima eliminazione dell’edizione tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo.
Carmen e Danto tornano a confrontarsi dopo le tensioni degli ultimi giorni: lei ribadisce di essersi sentita insultata, mentre lui contesta i suoi modi. Carmen ammette che da parte sua c'era un lieve interesse e che apprezzava le attenzioni ricevute dal ragazzo. Jonathan e Giulia, però, dubitano della sincerità di Danto e parlano di possibile strategia. In studio Cesara Buonamici si dice perplessa sulla nascita della simpatia, mentre Selvaggia Lucarelli critica Danto per la sua ricerca di visibilità. Il concorrente attacca poi Alex Belli, accusandolo di costruire situazioni per creare clip, ma Lucarelli prende le difese dell'attore.
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
Michelle Masullo è la prima eliminata di questa edizione del "Grande Fratello Vip": la concorrente è stata la meno votata dal pubblico nel televoto che la vedeva contrapposta a Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Giancarlo Danto.
Marina La Rosa e Alex Belli si confrontano nella Mystery dopo giorni di tensioni e frecciate reciproche. La prima lo accusa di aver reagito male alla Nomination e critica alcune sue battute sulle scelte alimentari vegetariane. Belli, invece, sostiene che Marina non si sia ancora mostrata davvero e la definisce "la miglior giocatrice di tutti". Selvaggia Lucarelli si dice affascinata dalla dinamica tra i due e osserva che Marina ha stretto soprattutto rapporti con i concorrenti più giovani, mentre Cesara Buonamici definisce il confronto "uno scontro tra giganti".
In aggiornamento