Andreas Müller racconta come ha iniziato a ballare: "Ho seguito i consigli di mio fratello, non accettai la sua malattia"

"Ho inseguito un sogno che non era solo mio. L'angelo è stato lui”. Al "Grande Fratello Vip", Andreas Müller ripercorre il rapporto con il fratello Daniel, la persona che più di tutte ha segnato la sua vita e il suo percorso nella danza.
È stato proprio Daniel, appassionato di ballo, a convincerlo da ragazzo a provare una lezione. "Quando ho fatto quella lezione, ho lasciato il calcio e mi sono lanciato nella danza. E quando ho vinto Amici, ho portato la mia coppa a mio fratello", racconta Andreas. Da quel momento sono arrivati la vittoria nel talent, le tournée e una carriera costruita quasi per caso.
La malattia del fratello
Dietro quel percorso, però, c'è anche una parte dolorosa. Daniel è nato con la meningite e Andreas ammette di aver faticato, da bambino, ad accettare la sua condizione. "In quegli anni non ero fiero del ragazzo che ero", ammette. “Oggi ho fatto pace con quel rimorso, è grazie a lui se ho risolto con gli scheletri del mio passato”.
Durante la puntata arriva poi il videomessaggio della madre Rosa: "Sei un figlio speciale, hai fatto più di quanto dovevi fare, hai esaudito anche i suoi sogni. Vedervi uniti è bellissimo". Anche Daniel gli dedica alcune parole: "Se vinci, per me sei un orgoglio, ti abbraccio forte". Queste parole commuovono il ballerino, che in lacrime aggiunge: "So per certo che loro sono sempre stati i sostenitori più grandi che abbia mai avuto". Poi la madre entra nella Nuvola e lo abbraccia. "Ha fatto troppo", dice Rosa, invitandolo a pensare anche a se stesso e alle figlie. Andreas però la rassicura: "Finché ci sarò io, Daniel non sarà mai solo".