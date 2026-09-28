Andreas Müller racconta come ha iniziato a ballare: "Ho seguito i consigli di mio fratello, non accettai la sua malattia"

Durante la puntata arriva poi il videomessaggio della madre Rosa: "Sei un figlio speciale, hai fatto più di quanto dovevi fare, hai esaudito anche i suoi sogni. Vedervi uniti è bellissimo". Anche Daniel gli dedica alcune parole: "Se vinci, per me sei un orgoglio, ti abbraccio forte". Queste parole commuovono il ballerino, che in lacrime aggiunge: "So per certo che loro sono sempre stati i sostenitori più grandi che abbia mai avuto". Poi la madre entra nella Nuvola e lo abbraccia. "Ha fatto troppo", dice Rosa, invitandolo a pensare anche a se stesso e alle figlie. Andreas però la rassicura: "Finché ci sarò io, Daniel non sarà mai solo".