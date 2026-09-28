"Grande Fratello Vip", Alex Belli a Marina La Rosa: "Sei la miglior giocatrice del programma"

La quinta puntata del "Grande Fratello Vip", ha visto un acceso confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, chiamati da Ilary Blasi nella Mystery per fare chiarezza sul loro difficile rapporto nella Casa. Tra i due, infatti, la sintonia non è mai sbocciata e negli ultimi giorni non sono mancate frecciate e giudizi reciproci.
Dall'alimentazione allo scontro
Una clip ripercorre alcuni dei momenti di tensione vissuti nella Casa. "Tu non mi sopporti assolutamente", dice Alex, mentre Marina prova a spiegare le ragioni della distanza. Secondo la concorrente, Belli non avrebbe preso bene la Nomination ricevuta nella scorsa puntata. A infastidirla sarebbero state anche alcune battute dell'attore sulle sue scelte alimentari. Marina, vegetariana da anni, sostiene infatti che certi commenti possano "minare la sensibilità di centinaia di vegani e vegetariani". Alex, però, non arretra e accusa Marina di non essersi ancora mostrata fino in fondo: "Tu accusi me di essere falso, ma ti ho sottovalutata. Tu non hai la doppia faccia, sei la miglior giocatrice di tutti". Poi le chiede apertamente: "Perché non ti sei mai impegnata ad ascoltarmi?". Marina replica sottolineando le differenze tra loro: "Se a te risulto troppo distante, diversa da te, è perché lo siamo".
"La fiction turca che ci meritiamo"
Il confronto coinvolge anche le opinioniste. Selvaggia Lucarelli ammette di essere conquistata dalla dinamica tra i due: "Sono affascinata da loro: sono la fiction turca che ci meritiamo", dice definendoli quasi ipnotici da osservare. Secondo Lucarelli, Marina avrebbe costruito soprattutto rapporti con i concorrenti più giovani, mentre Belli sarebbe più difficile da mettere in difficoltà sul piano dialettico. Marina respinge questa lettura e spiega di sentirsi naturalmente vicina ai più giovani anche grazie ai suoi due figli adolescenti. Cesara Buonamici, invece, sintetizza il faccia a faccia definendolo "uno scontro tra giganti" e chiudendo con una battuta: “Vanità delle vanità, tutto è vanità".