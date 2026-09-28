"Grande Fratello Vip", Alex Belli a Marina La Rosa: "Sei la miglior giocatrice del programma"

Una clip ripercorre alcuni dei momenti di tensione vissuti nella Casa. "Tu non mi sopporti assolutamente", dice Alex, mentre Marina prova a spiegare le ragioni della distanza. Secondo la concorrente, Belli non avrebbe preso bene la Nomination ricevuta nella scorsa puntata. A infastidirla sarebbero state anche alcune battute dell'attore sulle sue scelte alimentari. Marina, vegetariana da anni, sostiene infatti che certi commenti possano "minare la sensibilità di centinaia di vegani e vegetariani". Alex, però, non arretra e accusa Marina di non essersi ancora mostrata fino in fondo: "Tu accusi me di essere falso, ma ti ho sottovalutata. Tu non hai la doppia faccia, sei la miglior giocatrice di tutti". Poi le chiede apertamente: "Perché non ti sei mai impegnata ad ascoltarmi?". Marina replica sottolineando le differenze tra loro: "Se a te risulto troppo distante, diversa da te, è perché lo siamo".