Prime tensioni

"Grande Fratello Vip", Alex Belli a Marina La Rosa: "Sei la miglior giocatrice del programma"

Dopo le prime tensioni nella Casa, i due concorrenti confermano un attrito che farà discutere

28 Set 2026 - 23:15
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La quinta puntata del "Grande Fratello Vip", ha visto un acceso confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, chiamati da Ilary Blasi nella Mystery per fare chiarezza sul loro difficile rapporto nella Casa. Tra i due, infatti, la sintonia non è mai sbocciata e negli ultimi giorni non sono mancate frecciate e giudizi reciproci.

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Dall'alimentazione allo scontro

 Una clip ripercorre alcuni dei momenti di tensione vissuti nella Casa. "Tu non mi sopporti assolutamente", dice Alex, mentre Marina prova a spiegare le ragioni della distanza. Secondo la concorrente, Belli non avrebbe preso bene la Nomination ricevuta nella scorsa puntata. A infastidirla sarebbero state anche alcune battute dell'attore sulle sue scelte alimentari. Marina, vegetariana da anni, sostiene infatti che certi commenti possano "minare la sensibilità di centinaia di vegani e vegetariani". Alex, però, non arretra e accusa Marina di non essersi ancora mostrata fino in fondo: "Tu accusi me di essere falso, ma ti ho sottovalutata. Tu non hai la doppia faccia, sei la miglior giocatrice di tutti". Poi le chiede apertamente: "Perché non ti sei mai impegnata ad ascoltarmi?". Marina replica sottolineando le differenze tra loro: "Se a te risulto troppo distante, diversa da te, è perché lo siamo".

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"La fiction turca che ci meritiamo"

 Il confronto coinvolge anche le opinioniste. Selvaggia Lucarelli ammette di essere conquistata dalla dinamica tra i due: "Sono affascinata da loro: sono la fiction turca che ci meritiamo", dice definendoli quasi ipnotici da osservare. Secondo Lucarelli, Marina avrebbe costruito soprattutto rapporti con i concorrenti più giovani, mentre Belli sarebbe più difficile da mettere in difficoltà sul piano dialettico. Marina respinge questa lettura e spiega di sentirsi naturalmente vicina ai più giovani anche grazie ai suoi due figli adolescenti. Cesara Buonamici, invece, sintetizza il faccia a faccia definendolo "uno scontro tra giganti" e chiudendo con una battuta: “Vanità delle vanità, tutto è vanità".

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